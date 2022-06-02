Росія депортувала з України вже понад 200 тисяч дітей - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявляє, що серед депортованих з України до Росії громадян 200 тисяч – діти. Про це глава держави сказав у ході чергового нічного відеозвернення в контексті Міжнародного дня захисту дітей, що відзначався 1 червня.

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"Росія проводить послідовну злочинну політику депортації наших людей. Силою вивозить і дорослих, і дітей. Це один із найбільш підлих російських воєнних злочинів. Загалом зараз вивезено понад 200 тисяч українських дітей. Це й сироти з дитячих будинків. І діти з батьками. І діти, розлучені зі своїми родинами", - наголосив він.

За словами Зеленського, російська держава розпорошує цих людей на своїй території, поселяючи українських громадян, зокрема у віддалених регіонах.

"Мета цієї злочинної політики – не просто вкрасти людей, а зробити так, щоб депортовані забули про Україну й не могли повернутися. Але маємо знайти відповідь і на цей виклик", - зазначив президент.

Також, як зазначив він, Україна має забезпечити, щоб усі, хто вбивав, катував чи депортував українців, відповів за свої дії, оскільки невідворотність покарання – "це той принцип, якому Україна точно навчить Росію".

"Але передусім маємо навчити її на полі бою того, що Україну не підкорити, що наші люди не здадуться, а наші діти не стануть власністю окупантів", - наголосив глава держави.

Крім того, він заявив, що серед 243 офіційно загиблих, за українськими даними, під час війни в Україні дітей "є і ті, про кого взагалі нічого невідомо, навіть ім'я", не назвавши при цьому кількість таких дітей.

Зазначимо при цьому, що Управління верховного комісара ООН з прав людини станом на кінець дня 31 травня верифікувало загибель в Україні з 24 лютого 267 дітей – 198 дітей відомої статі та 69 невідомої.

Нагадаємо, що ще на початку травня Зеленський зазначав, що загалом Росія депортувала з української території понад 500 тисяч людей. При цьому 26 травня офіс українського омбудсмена повідомляв, що "кордон з РФ перетнули" на той момент 238,3 тисяч дітей.