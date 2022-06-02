Россия депортировала из Украины уже более 200 тысяч детей - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявляет, что среди депортированных из Украины в Россию граждан 200 тысяч - дети. Об этом глава государства сказал в ходе очередного ночного видеообращения в контексте отмечавшегося 1 июня Международного дня защиты детей.

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"Россия проводит последовательную политику депортации наших людей. Силой вывозит и взрослых, и детей. Это одно из самых подлых российских военных преступлений. Всего сейчас вывезено более 200 тысяч украинских детей. Это и сироты из детских домов. И дети с родителями. И дети, которых разлучили с их семьями", - отметил он.

По словам Зеленского, российское государство распыляет этих людей на своей территории, поселяя украинских граждан, в частности, в отдаленных регионах.

"Цель этой преступной политики – не просто украсть людей, а сделать так, чтобы депортированные забыли об Украине и не могли вернуться. Но мы должны найти ответ и на этот вызов", - указал президент.

Также, как отметил он, Украина должна обеспечить, чтобы все, кто убивал, пытал или депортировал украинцев, ответил за свои действия, поскольку неотвратимость наказания – "это тот принцип, которому Украина точно научит Россию".

"Но прежде всего мы должны научить ее на поле боя тому, что Украину не покорить, что наши люди не сдадутся, а наши дети не станут собственностью оккупантов", - подчеркнул глава государства.

Кроме того, он заявил, что среди 243 официально погибших, по украинским данным, в ходе войны в Украине детей "есть и те, о ком вообще ничего неизвестно, даже имя", не назвав при этом количество таких детей.

Отметим при этом, что Управление верховного комиссара ООН по правам человека по состоянию на конец дня 31 мая верифицировало гибель в Украине с 24 февраля 267 детей - 198 детей известного пола и 69 неизвестного.

Напомним, что еще в начале мая Зеленский отмечал, что в целом Россия депортировала с украинской территории более 500 тысяч человек. При этом 26 мая офис украинского омбудсмена сообщал, что "границу с РФ пересекли" на тот момент 238,3 тысячи детей.