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С начала войны более 500 тысяч украинцев депортированы в отдаленные регионы России, - Зеленский
С начала широкомасштабного вторжения российской армии на территорию Украины более полумиллиона украинцев принудительно вывезли в отдаленные районы Российской Федерации и пытаются там ассимилировать.
Такое заявление сделал президент Владимир Зеленский, выступая перед специалистами Королевского института международных отношений Chatham House.
"Уже более 500 тысяч наших людей депортированы в Россию. Их заставили туда поехать. У них забирают все, забирают документы, их оставляют без средств связи. Их отправляют в отдаленные регионы чужой земли, отдаленные регионы России. Пытаются там ассимилировать. Силой!" - сказал президент.
Также глава государства добавил, что Россия прибегает к депортации, чтобы украинские ресурсы работали на чужое государство и чтобы "наши люди были просто молчаливой рабочей силой".Подписывайтесь на наш YouTube канал
Организация Объединенных Наций с начала широкомасштабного вторжения России на территорию Украины зафиксировала 6635 жертв среди гражданских лиц.