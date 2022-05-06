С начала войны более 500 тысяч украинцев депортированы в отдаленные регионы России, - Зеленский

С начала широкомасштабного вторжения российской армии на территорию Украины более полумиллиона украинцев принудительно вывезли в отдаленные районы Российской Федерации и пытаются там ассимилировать.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Такое заявление сделал президент Владимир Зеленский, выступая перед специалистами Королевского института международных отношений Chatham House.

"Уже более 500 тысяч наших людей депортированы в Россию. Их заставили туда поехать. У них забирают все, забирают документы, их оставляют без средств связи. Их отправляют в отдаленные регионы чужой земли, отдаленные регионы России. Пытаются там ассимилировать. Силой!" - сказал президент.

Также глава государства добавил, что Россия прибегает к депортации, чтобы украинские ресурсы работали на чужое государство и чтобы "наши люди были просто молчаливой рабочей силой".

Организация Объединенных Наций с начала широкомасштабного вторжения России на территорию Украины зафиксировала 6635 жертв среди гражданских лиц.