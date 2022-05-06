З початку війни понад 500 тисяч українців депортовано у віддалені регіони Росії, - Зеленський

З початку широкомасштабного вторгнення російської армії на територію України понад пів мільйона українців примусово вивезли до віддалених районів Російської Федерації та намагаються там асимілювати.

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Таку заяву зробив президент Володимир Зеленський під час виступу перед фахівцями Королівського інституту міжнародних відносин Chatham House.

"Вже понад 500 тисяч наших людей депортовані в Росію. Їх змусили туди поїхати. У них забирають все, забирають документи, їх залишають без засобів зв'язку. Їх відправляють у віддалені регіони чужої землі, віддалені регіони Росії. Намагаються там асимілювати. Силою!" — сказав президент.

Також голова держави додав, що Росія вдається до депортації, аби українські ресурси працювали на чужу державу, і щоб "наші люди були просто мовчазною робочою силою".

Нагадаємо, Організація Об'єднаних Націй від початку широкомасштабного вторгнення Росії на територію України зафіксувала 6635 жертв серед цивільних осіб.