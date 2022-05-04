Через військову агресію РФ в Україні постраждали понад 627 дітей

Понад 627 дітей постраждали в Україні через повномасштабне вторгнення РФ. Так, станом на 4 травня 2022 року кількість жертв серед дітей не змінилася – 220, проте зросла кількість поранених – понад 407.

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"Ці цифри не остаточні, оскільки йде робота щодо їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях", — йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора України.

Найбільше дітей постраждало у Донецькій області – 139, Київській – 115, Харківській – 95, Чернігівській – 68, Херсонській – 46, Миколаївській – 43, Луганській – 37, Запорізькій – 27, Сумській – 17, Житомирській - 15, у м. Києві – 16.

Через щоденні бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 1584 навчальні заклади, 118 з них зруйновані повністю.

Нагадаємо, що до кінця 2022 року кількість біженців із України може перевищити 8 млн.