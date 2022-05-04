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Из-за военной агрессии РФ в Украине пострадали более 627 детей
Более 627 детей пострадали в Украине из-за полномасштабного вторжения РФ. Так, по состоянию на 4 мая 2022 года количество жертв среди детей не изменилось – 220, однако возросло количество раненых – более 407.
"Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях", — говорится в сообщении Офиса генпрокурора Украины.
Больше всего детей пострадало в Донецкой области – 139, Киевской – 115, Харьковской – 95, Черниговской – 68, Херсонской – 46, Николаевской – 43, Луганской – 37, Запорожской – 27, Сумской – 17, Житомирской – 15, в г. Киеве – 16.
Из-за ежедневных бомбардировок и обстрелов Вооруженными силами РФ повреждено 1584 учебных заведения, 118 из них разрушены полностью.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, что к концу 2022 года число беженцев из Украины может превысить 8 млн.