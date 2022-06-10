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ЄС допоможе відновити Маріуполь після звільнення
Європейський Союз допоможе відновити зруйнований Маріуполь на Донеччині після звільнення від російських окупантів. У ЄС уже працюють над планом відбудови міста.
Про це повідомляє Маріупольська міська рада.
"Український Маріуполь допоможе відновити Європейський Союз. Над планом відновлення міста після деокупації вже працюють", – йдеться у повідомленні.
Міськрада цитує голову Європейської комісії Урсулу фон дер Ляйєн, яка заявила, що ЄС відновить Україну.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Ми повинні це зробити, і ми це зробимо, тому що це наш моральний обов'язок", - наголосила Урсула фон дер Ляйєн.
Зазначається, що реконструкція міст має бути проведена "на зразок Нового європейського Баухауза" – творчої ініціативи, що пов'язує "Європейський зелений курс" з організацією житлових приміщень.
"Ми не втрачаємо час і паралельно працюємо над масштабним планом відродження Маріуполя. Окупанти показали силу руйнувань, а ми за підтримки всіх країн цивілізованого світу покажемо силу розвитку, єдності та солідарності. Маріуполь – місто-герой, приклад стійкості та боротьби – варто стати символом відродження миру", – наголосив мер Маріуполя Вадим Бойченко.
Зазначимо, російські загарбники у Маріуполі почали зносити зруйновані будинки без розбору завалів. Окупанти більше не витрачають часу на пошук загиблих у розбитих будинках, знищуючи докази своїх злочинів.