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Окупанти в Маріуполі видаватимуть гуманітарку лише непрацездатним
Російські окупанти в заблокованому Маріуполі видаватимуть гуманітарну допомогу не всім жителям міста, а лише непрацездатним
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
"Окупаційна влада офіційно попередила, що з першого червня вся гуманітарка тепер лише фактично для непрацездатних. Решта — виживайте як хочете", — повідомив він.
Отримуватимуть допомогу інваліди 1 та 2 групи, матері-одиначки з дітьми до 18 років, багатодітні сім'ї з трьома та більше дітьми, діти-сироти та вагітні жінки.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Окрім того, окупанти планують знести все зруйноване житло до 1 вересня.
Завершення будівництва гуртожитку вони анонсували не раніше середини липня. У ньому зможуть розміститися лише дві тисячі людей.
"Жодних компенсацій за зруйноване житло, жодного відновлення пошкодженого. Тільки знесення та часткова допомога будматеріалам", - додав Андрющенко.
Нагадаємо, після захоплення Маріуполя російськими військами у місті гострий дефіцит продуктів харчування та води. Окупанти змушують мешканців міста працювати за воду.
Також російські загарбники у Маріуполі почали зносити зруйновані будинки без розбору завалів. Окупанти більше не витрачають часу на пошук загиблих у розбитих будинках, знищуючи докази своїх злочинів.
Крім того, в місті зберігається складна епідеміологічна ситуація і є ризики спалаху епідемії холери.