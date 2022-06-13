Окупанти в Маріуполі видаватимуть гуманітарку лише непрацездатним

Російські окупанти в заблокованому Маріуполі видаватимуть гуманітарну допомогу не всім жителям міста, а лише непрацездатним

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Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Окупаційна влада офіційно попередила, що з першого червня вся гуманітарка тепер лише фактично для непрацездатних. Решта — виживайте як хочете", — повідомив він.

Отримуватимуть допомогу інваліди 1 та 2 групи, матері-одиначки з дітьми до 18 років, багатодітні сім'ї з трьома та більше дітьми, діти-сироти та вагітні жінки.

Окрім того, окупанти планують знести все зруйноване житло до 1 вересня.

Завершення будівництва гуртожитку вони анонсували не раніше середини липня. У ньому зможуть розміститися лише дві тисячі людей.

"Жодних компенсацій за зруйноване житло, жодного відновлення пошкодженого. Тільки знесення та часткова допомога будматеріалам", - додав Андрющенко.

Нагадаємо, після захоплення Маріуполя російськими військами у місті гострий дефіцит продуктів харчування та води. Окупанти змушують мешканців міста працювати за воду.

Також російські загарбники у Маріуполі почали зносити зруйновані будинки без розбору завалів. Окупанти більше не витрачають часу на пошук загиблих у розбитих будинках, знищуючи докази своїх злочинів.

Крім того, в місті зберігається складна епідеміологічна ситуація і є ризики спалаху епідемії холери.