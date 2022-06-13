На окупованих територіях людям пропонують роботу "за їжу"

Для "наведення порядку" в понівеченому та розбомбленому Маріуполі окупанти планують використовувати безоплатну працю "добровольців". Як винагорода пропонується "доступ до їжі".

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Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

У тимчасово окупованому Маріуполі росіяни не змогли набрати на роботу в комунальні служби достатню кількість працівників із зарплатою 10 тис. руб. на місяць. Тому окупанти знизили обсяги так званої "гуманітарної допомоги", яка забезпечувала мінімальний обсяг продуктів для виживання.

"Наразі окупаційна адміністрація пропонує людям йти у "волонтери". Анонсується, що головним їхнім завданням стане прибирання завалів на вулицях та похорон тіл у братських могилах. Як винагорода пропонується "доступ до їжі"", - повідомляють у ГУР.

Також для "наведення порядку" у понівечених населених пунктах (у тому числі – Маріуполі) окупанти планують використовувати безоплатну працю "добровольців".

Поблизу Нової Каховки та Берислава Херсонської області ворог змушує населення здавати закупникам із Криму 70% урожаю. Закупівельні ціни подекуди становлять близько 10% від роздрібної ціни. Одночасно діє заборона вивезення врожаю на території, підконтрольні Україні. Відомі випадки, коли підприємці роздають полуницю та черешню населенню безкоштовно.

Через масову відмову педагогів проводити навчальний процес за російською програмою окупанти в Мелітополі залучають на посади вчителів людей без педагогічної освіти.

Також відзначено збільшення кількості вчителів, відряджених із РФ та окупованого Криму. Місцевим педагогам, які відмовилися від співпраці з окупантами, створюють побутові проблеми та загрожують репресіями.

Зазначимо, як повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, російські окупанти в заблокованому Маріуполі тепер видаватимуть гуманітарну допомогу не всім жителям міста, а лише непрацездатним.