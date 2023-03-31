20 років і $ 14,5 млрд знадобиться на відновлення Маріуполя - мер міста

Влада Маріуполя розробляє плани відновлення міста після деокупації від російських військ. Про це повідомив очільник Маріуполя Вадим Бойченко в інтерв’ю телеканалу FREEДОМ.

За словами міського голови Маріуполя, знадобиться 20 років, щоб повністю відновити місто.

Міський очільник розповів, що з вересня 2022 року разом із регіональною командою і муніципалітетом Маріуполя займаються прогнозами і підрахунками, зокрема, пропрацьовують алгоритм дій, що потрібно зробити в перші 3 місяці, пів року, 12 і 18 місяців після звільнення міста із погляду стабілізації ситуації. В першу чергу, це стосується роботи комунального сектору, усіх функціональних напрямів, освіти, медицини.

“Але питання відновлення, відродження того півмільйонного міста, яке ми бачили і уявляли, сучасне, європейське, українське місто, яке ми будували протягом 7 років, відповідно, ці два місяці повноцінної такої агресії з боку РФ, які зруйнували 50% міста, займуть 20 років відновлення. Якщо говоримо про критичне відновлення, критичну інфраструктуру, стабілізацію ситуації, відновлення всіх комунальних сфер і напрямків — це 14 млрд грн”, — зазначив очільник Маріуполя Вадим Бойченко.

У травні 2022 року експерти оцінили збитки українській інфраструктурі у Маріуполі $94,3 млрд. або майже 2,8 трлн. гривень. Про це свідчить аналіз, який здійснюється у рамках проекту "Росія заплатить" командою KSE Institute.

У четвер, 30 березня 2023 року, у Маріуполі пролунав потужний вибух в межах 17 та 23 мікрорайонів.

27 березня 2023 року підірвали автомобіль, який належав керівнику окупаційної поліції Михайлу Москвину. Він вижив, тому що в момент вибуху він знаходився за кілька метрів від авто.

Нагадаємо, 19 березня 2023 року Володимир Путін відвідав окупований Маріуполь. В Інституті вивчення війни вважають, що головною метою поїздки було створити імідж невразливості та продовжити спроби представити себе лідером, який брав участь у війні.

На їхню думку, Путін вирішив відвідати Маріуполь, оскільки це місто, захоплене з травня 2022 року, яке знаходиться далеко від лінії фронту, де російські війська та окупаційні чиновники вже запровадили жорсткі заходи безпеки.