20 лет и $14,5 млрд понадобится на восстановление Мариуполя – мэр города

Власти Мариуполя разрабатывают планы восстановления города после деоккупации от российских войск. Об этом сообщил глава Мариуполя Вадим Бойченко в интервью телеканалу FREEДОМ.

По словам мэра Мариуполя, понадобится 20 лет, чтобы полностью восстановить город.

Городской глава рассказал, что с сентября 2022 года вместе с региональной командой и муниципалитетом Мариуполя занимаются прогнозами и подсчетами, в частности, прорабатывают алгоритм действий, что нужно совершить в первые 3 месяца, полгода, 12 и 18 месяцев после освобождения города с точки зрения стабилизации ситуации. В первую очередь, это касается работы коммунального сектора, всех функциональных направлений, образования, медицины.

Но вопрос восстановления, возрождения того полумиллионного города, который мы видели и представляли, современный, европейский, украинский город, который мы строили в течение 7 лет, соответственно, эти два месяца полноценной такой агрессии со стороны РФ, которые разрушили 50% города, займут 20 лет восстановления. Если говорим о критическом восстановлении, критической инфраструктуре, стабилизации ситуации, восстановлении всех коммунальных сфер и направлений — это 14 млрд грн”, — отметил глава Мариуполя Вадим Бойченко.

В мае 2022 года эксперты оценили ущерб украинской инфраструктуре в Мариуполе в $94,3 млрд. или почти в 2,8 трлн. гривен. Об этом свидетельствует анализ, который осуществляется в рамках проекта "Россия заплатит" командой KSE Institute .

В четверг, 30 марта 2023 года, в Мариуполе раздался мощный взрыв в пределах 17 и 23 микрорайонов.

27 марта 2023 года взорвали автомобиль, принадлежавший руководителю оккупационной полиции Михаилу Москвину. Он выжил, потому что в момент взрыва он находился в нескольких метрах от авто.

Напомним, 19 марта 2023 года Владимир Путин посетил оккупированный Мариуполь. В Институте изучения войны считают, что главной целью поездки было создать имидж неуязвимости и продолжить попытки представить себя лидером, участвовавшим в войне.

По их мнению, Путин решил посетить Мариуполь, поскольку этот город, захваченный с мая 2022 года, находится далеко от линии фронта, где российские войска и оккупационные чиновники уже ввели жесткие меры безопасности.