Google обновил спутниковые снимки Мариуполя: найдены новые массовые захоронения

Картографический веб-сервис Google Maps обновил спутниковые снимки оккупированного Мариуполя Донецкой области. Теперь пользователи могут увидеть город после российских обстрелов. На снимках, в частности, заметили новые массовые захоронения.

Об этом 26 апреля в Telegram-канале сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

Спутниковые снимки захоронений в Мариуполе. Фото: Telegram Андрющенко

"Разбомбленный Драматический театр еще до разбора завалов и с надписью "Дети". Мариуполь в ранах перед демонтажем. Судя по истории разрушений – фото со спутника сделано в разные даты после середины марта 2022 года", – прокомментировал он.

Мэрия подробно проанализировала новые карты кладбищ. В результате обнаружили новые сектора массовых захоронений на Новотроицком кладбище.

"Секторы по размеру визуально больше, чем братские могилы в с. Виноградное или с. Мангуш. Возвращаясь в историю оккупации, Новотроицкое кладбище было достаточно долгое время, примерно до середины июля, закрыто и под контролем оккупантов", — отметил Андрющенко.

Спутниковые фотографии Мариуполя. Фото: Telegram Андрющенко

По состоянию на конец апреля не установлено, кто именно похоронен на этом кладбище и в какой период. Городской совет будет пытаться установить это.

"Вся истина будет установлена окончательно после деоккупации Мариуполя. Поэтому не снижаем активности мониторинга и получения информации о преступлениях России в Мариуполе ни на минуту. Пока последний преступник оккупантов не будет наказан", - подчеркнул мэр.

Ранее об обнаружении сектора свежих захоронений Мариупольский городской совет сообщал в начале апреля. Там выяснили, что среди основных причин высокой смертности – критически плохой уровень медицины в оккупированном городе.

В горсовете считают, что на полное восстановление города уйдет 20 лет. На критическое восстановление инфраструктуры, стабилизацию ситуации, восстановление всех коммунальных сфер и направлений требуется 14 млрд грн.