Из-за действий россиян Азовскому морю грозит мор рыбы - Мариупольский горсовет

Оккупанты приступили к строительству перекрытия через реку Кальчик, застройка происходит варварскими методами с применением шлака. Из-за его попадания в воду в реке может начаться мор рыбы.

Об этом сообщает городской совет Мариуполя.

Отмечается, что идет нерест, а такие действия не позволяют увеличиваться популяции рыбы еще и в Азовском море. Россияне руководствуются методами советских времен, где вопросы экологии не были в приоритете.

"Оккупанты сознательными действиями уничтожают экосистему реки и Азовского моря. После деоккупации одним из серьезных вызовов будет решение экологических проблем в городе. Загрязнение почвы, рек и стихийные свалки в Мариуполе. Это только лишь то, что мы понимаем сейчас. Какая ситуация на самом деле – это еще открытый вопрос", - заявил мэр Вадим Бойченко.

Напомним, в феврале в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов оценили ущерб, нанесенный российскими оккупантами украинской живой природе за год войны, в почти 1,9 триллиона гривен.