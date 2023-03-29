Стратегический объект. Министр экологии рассказал о ситуации на Каховском водохранилище

Украинские специалисты следят за уровнем воды на временно оккупированном Каховском водохранилище, ведь это источник питьевого водоснабжения и оттуда берут воду много водоканалов. Об этом сообщил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец в интервью "Голосу Америки".

По его словам, сейчас уровень воды немного стабилизировался и составляет 14,35 метра.

"Все, что выше 14 метров – это, в принципе, нормально. Наилучший уровень – это более 16 метров. То есть нам до максимального уровня все еще не хватает двух метров. Уровень воды увеличивается благодаря тем оперативным мероприятиям, которые мы проводим выше по течению", – объяснил министр.

В то же время он отметил, что если российские оккупанты не покинут территорию водохранилища и не дадут возможность зайти туда специалистам, которые должны отремонтировать разрушенные части шлюзов, летом из-за испарения будет потеряно большое количество воды.

"Сколько такая ситуация может сохраняться, спрогнозировать очень трудно. Но нам надо на всех уровнях, начиная с дипломатического и заканчивая военным, делать все для деоккупации этого гидросооружения. Оно стратегическое не с военной точки зрения, а с точки зрения обеспечения водой", – высказался Стрелец.

Также он рассказал, что когда захватчики спустили уровень воды ниже 14 метров, они фактически перекрыли доступ воды в оккупированный Крым.

На вопрос о том, понимает ли министр логику действий войск РФ, он ответил, что не является военным, "но уверен, что то, что они там делают, носит исключительно военный характер".

"Например, в Чернобыле они просто украли подержанную технику, а оставили платиновые провода для проведения опытов. Вы понимаете стоимость этих платиновых кусочков? Они воровали тостеры, утюги, микроволновые печи, компьютеры, которым там было по восемь лет. Вот вам и показатель цивилизованности этих людей. И спрогнозировать или дать оценку их логики невозможно", – сказал чиновник.

Напомним, в феврале министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявила, что российские окупанты осушают Каховское водохранилище. Таким образом они сознательно поставили под угрозу обеспечение питьевой водой и состояние сельскохозяйственного производства в Херсонской и Запорожской областях.