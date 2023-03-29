Стратегічний обʼєкт. Міністр екології розповів про ситуацію на Каховському водосховищі

Українські фахівці слідкують за рівнем води на тимчасово окупованому Каховському водосховищі, адже це джерело питного водопостачання й звідти беруть воду багато водоканалів. Про це повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець в інтервʼю "Голосу Америки".

За його словами, наразі рівень води трохи стабілізувався й становить 14,35 метра.

"Все, що вище 14 метрів – це, в принципі, нормально. Найкращий рівень – це понад 16 метрів. Тобто нам до максимального рівня все ще не вистачає двох метрів. Рівень води збільшується завдяки тим оперативним заходам, які ми проводимо вище за течією", – пояснив міністр.

Водночас він зауважив, що якщо російські окупанти не залишать територію водосховища і не дадуть можливість зайти туди фахівцям, які мають відремонтувати зруйновані частини шлюзів, влітку через випаровування буде втрачено дуже багато води.

"Скільки така ситуація може зберігатися, спрогнозувати дуже важко. Але нам треба на всіх рівнях, починаючи з дипломатичного і закінчуючи військовим, робити все для деокупації цієї гідроспоруди. Вона є стратегічною не з військової точки зору, а з точки зору забезпечення водою", – висловився Стрілець.

Також він розповів, що коли загарбники спустили рівень води нижче 14 метрів, вони фактичного перекрили доступ води в окупований Крим.

На питання про те, чи розуміє міністр логіку дій військ РФ, він відповів, що не є військовим, "але впевнений, що те, що вони там роблять, має виключно військовий характер".

"Наприклад, у Чорнобилі вони просто вкрали вживану техніку, а залишили платинові дроти для проведення дослідів. Ви розумієте вартість цих платинових шматочків? Натомість вони крали тостери, праски, мікрохвильові печі, комп'ютери, яким там було по вісім років. От вам і показник цивілізованості цих людей. І спрогнозувати або дати оцінку їх логіки неможливо", – сказав урядовець.

Нагадаємо, в лютому міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявила, що російські окупанти осушують Каховське водосховище. Таким чином вони свідомо поставили під загрозу забезпечення питною водою і стан сільськогосподарського виробництва у Херсонській та Запорізькій областях.