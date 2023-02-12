Окупанти осушують Каховське водосховище: є загроза екології

Російські загарбники осушують Каховське водосховище, що ставить під загрозу забезпечення питною водою і стан сільськогосподарського виробництва у Херсонській та Запорізькій областях.

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Про це повідомила віцепрем'єр-міністер, міністер з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

За її словами, російські загарбники свідомо та цілеспрямовано здійснюють екоцид.

"Екологічна війна. Окупанти осушують Каховське водосховище. Загроза навколишньому середовищу, водопостачанню та сільському господарству Запоріжжя та Херсонщини. Окупанти свідомо та цілеспрямовано здійснюють екоцид регіону, включаючи тимчасово окуповані території", - підкреслила Верещук.

Вона наголосила, що загарбники не зможуть втримати захоплені території.

"Можливо, почали це усвідомлювати. Тому, хочуть після себе залишити випалену землю, непридатну для життя", - підкреслила Верещук.

Нещодавно Національне громадське радіо США (NPR) оприлюднило супутникові знімки від Planet і Maxar, на яких видно, що рівень води у Каховському водосховищі впав до найнижчої позначки за три десятиліття.

Вода почала зменшуватися з Каховського водосховища ще в листопаді 2022 року. Вона йде через шлюзові затвори гідроелектростанції, контрольованої російськими військами.

Торік у листопаді окупанти підірвали дорогу над дамбою Каховської ГЕС, аби стримати наступ українських військ. Побоювання, що вибух пошкодить дамбу, не справдилися. Однак після дій росіян з'ясувалося, що загарбники відкрили додаткові шлюзи, аби спустити воду зі сховища.

Зазначимо, без води у Каховському водосховищі також не зможе працювати система охолодження Запорізької АЕС.

У Запорізькій ОВА наголосили - якщо рівень води опуститься нижче, ніж 13,2 метра, то система охолодження ЗАЕС буде в небезпеці.