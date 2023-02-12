Оккупанты осушают Каховское водохранилище: есть угроза экологии

Российские захватчики осушают Каховское водохранилище, что ставит под угрозу обеспечение питьевой водой и состояние сельскохозяйственного производства в Херсонской и Запорожской областях.

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Об этом сообщила вице-премьер-министр, министер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

По ее словам, российские захватчики сознательно и целенаправленно совершают экоцид.

"Экологическая война. Оккупанты осушают Каховское водохранилище. Угроза окружающей среде, водоснабжению и сельскому хозяйству Запорожья и Херсонщины. Оккупанты сознательно и целенаправленно осуществляют экоцид региона, включая временно оккупированные территории", - заявила Верещук.

Она подчеркнула, что захватчики не смогут удержать оккупированные территории.

"Возможно, начали это осознавать. Поэтому хотят после себя оставить выжженную землю, непригодную для жизни", - подчеркнула Верещук.

Отметим, недавно Национальное общественное радио США (NPR) обнародовало спутниковые снимки от Planet и Maxar, на которых видно, что уровень воды в Каховском водохранилище упал до самой низкой отметки за три десятилетия.

Вода начала уменьшаться с Каховского водохранилища еще в ноябре 2022 года. Она идет через шлюзовые затворы гидроэлектростанции, контролируемой русскими войсками.

В ноябре прошлого года оккупанты взорвали дорогу над дамбой Каховской ГЭС, чтобы сдержать наступление украинских войск. Опасения, что взрыв повредит плотину, не оправдались. Однако после действий россиян выяснилось, что захватчики открыли дополнительные шлюзы, чтобы спустить воду из хранилища.

Отметим, что без воды в Каховском водохранилище также не сможет работать система охлаждения Запорожской АЭС.

В Запорожской ОВА подчеркнули - если уровень воды опустится ниже 13,2 метра, то система охлаждения ЗАЭС будет в опасности.