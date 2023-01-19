СБУ расследует массовую гибель рыбы в Днепре у Запорожья после повреждения Каховской ГЭС

Управление Службы безопасности Украины в Запорожской области начало расследование массовой гибели рыбы в нижнем бьефе реки Днепр из-за критического снижения уровня воды.

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Как сообщает Запорожская областная прокуратура, инициировали расследование из-за общественного резонанса в СМИ прокуроры Специализированной экологической прокуратуры.

Производство открыто по части 1 статьи 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны). В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия с целью установления размера ущерба, нанесенного окружающей среде.

В качестве причины чрезвычайной ситуации называется повреждение затворного механизма Каховской гидроэлектростанции (Херсонская область) в результате обстрела российскими военными.

"Это повлияло на уровень воды в Каховском водохранилище и Днепре, который продолжает стабильно снижаться. Из-за этой экологической ситуации в водоеме гибнут водные биоресурсы, что может привести к срыву нереста весной 2023 года", - отмечается в сообщении.

Отметим, что ранее Государственное агентство мелиорации и рыбного хозяйства сообщило, что Запорожский рыбоохранный патруль совместно с Госэкоинспекцией южного округа 13 января обследовали пойменную часть Каховского водохранилища.

Было установлено, что почти половина территории (163 га) полностью осушена и там наблюдается плотное скопление водных биоресурсов на площади около 195 га без возможности выхода в открытую часть водохранилища.

Также обследован Балабинский залив водохранилища общей площадью 358 га и установлено, что осушено около 121 га залива, а на остальной площади на трехсотметровой акватории с обеих сторон от насыпной дамбы глубина составляет 1 м. Здесь также скопилась рыба без возможности выплыть в открытую часть водохранилища.

Обследованы были и Днепровские плавни ниже Запорожья между рекой Кушугум и Днепром (пролив Домаха) – из 23 га там оказалось осушено 9 га, наблюдалось несколько скоплений рыбы, которая не могла переплыть в открытую часть водохранилища.

Количество погибшей рыбы экологи оценили в 95,2 тысячи особей массой 4610 кг. В основном это карась, плотва, красноперка, горчак, сазан и так далее.

Напомним также, что массовое уничтожение водных биоресурсов, а именно толстолоба, в Днепре было зафиксировано и 2 января в акватории Днепра ниже по течению – в Херсоне – в результате обстрела оккупантами прибрежной части города.

Гибель рыбы произошла на участке реки, являющейся зимовальной ямой, с общей площадью 2,44 квадратных километра. На 10 квадратных метрах воды в среднем наблюдалось до 5 погибших особей толстолоба весом от 7 до 10 кг. Херсонский рыбоохранный патруль тогда оценил нанесенный ущерб ориентировочно в 390 миллионов гривен.