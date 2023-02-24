Рада денонсувала договори з РФ щодо Азовського моря

Верховна Рада України під час засідання 24 лютого підтримала денонсацію договору між Україною та Росією про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки (№0182). Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

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Законопроєкт №0182 підтримали 303 нардепи. На цьому ж засіданні парламентарі 305 голосами підтримали вихід з угоди про створення Чорноморської групи військово-морського співробітництва

Договір між Україною та Російською Федерацією про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки був підписаний 24 грудня 2003 року у місті Керч й набув чинності 23 квітня 2004 року. Угода передбачала наступні домовленості:

Азовське море та Керченська протока є "внутрішніми водами України і РФ"; Лінія державного кордону розмежовувала Азовське море; Всі питання щодо акваторії Керченської протоки мали вирішуватися за погодженням сторін (Україною та РФ); Свобода судноплавства для українських та російських кораблів в Азовському морі та Керченській протоці, що експлуатуються в некомерційних цілях; Співробітництво в різних галузей, що стосувалися акваторії.

Як стає зрозуміло із пунктів угоди, документ втратив сенс після того, як РФ розв'язала війну проти України.

"Слід також додати, що у Морській доктрині РФ від 31 липня 2022 року зник пункт про міжнародно-правове регулювання використання Керченської протоки. Тобто з 31 липня 2022 року Росія офіційно розглядає Керченську протоку як власний "одноосібний" морський простір", - зазначається в пояснювальній записці до постанови.

Щодо другої угоди, вихід з якої підтримала Рада, то Чорноморська військово-морська група (BLACKSEAFOR) була створена на початку 2001 року. Але з 2014 року, з моменту окупації Росією Криму, угода фактично перестала існувати.