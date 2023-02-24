Рада денонсировала договоры с РФ относительно Азовского моря

Верховная Рада Украины во время заседания 24 февраля поддержала денонсацию договора между Украиной и Россией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива (№0182). Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

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Законопроект №0182 поддержали 303 нардепа. На этом же заседании парламентарии 305 голосов поддержали выход из соглашения о создании Черноморской группы военно-морского сотрудничества.

Договор между Украиной и Российской Федерацией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива был подписан 24 декабря 2003 года в городе Керчь и вступил в силу 23 апреля 2004 года. Соглашение предусматривало следующие договоренности:

Азовское море и Керченский пролив являются "внутренними водами Украины и РФ"; Линия государственной границы разграничивала Азовское море; Все вопросы относительно акватории Керченского пролива должны решаться по согласованию сторон (Украина и РФ); Свобода судоходства для украинских и российских кораблей в Азовском море и Керченском проливе, эксплуатируемых в некоммерческих целях; Сотрудничество в различных отраслях, которые касались акватории.

Как становится ясно из пунктов соглашения, документ потерял смысл после того, как РФ развязала войну против Украины.

"Следует также добавить, что в Морской доктрине РФ от 31 июля 2022 года исчез пункт о международно-правовом регулировании использования Керченского пролива. То есть с 31 июля 2022 года Россия официально рассматривает Керченский пролив как собственное "единоличное" морское пространство", - отмечается в пояснительной записке к постановлению.

Что касается второго соглашения, выход из которого поддержала Рада, то Черноморская военно-морская группа (BLACKSEAFOR) была создана в начале 2001 года. Но с 2014 года, с момента оккупации Россией Крыма, соглашение фактически перестало существовать.