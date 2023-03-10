Бояться диверсій РФ: ЄС планує спільні морські патрулювання для захисту інфраструктури

Європейський Союз розглядає можливість спільного морського патрулювання та військово-морських навчань для боротьби з російськими розвідувальними кораблями та захисту критичної морської інфраструктури.

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Про це пише Financial Times.

Зазначається, що оновлена ​​морська стратегія ЄС включає план дій, що передбачає проведення щорічних спільних військово-морських навчань ЄС і збільшення кількості військових патрулів і патрулів берегової охорони з кращою координацією між державами-членами.

Віргініюс Сінкявічюс, комісар з навколишнього середовища та океанів, сказав, що стратегія також підтримує посилення супутникового моніторингу та обміну розвідданими.

"Безумовно, є потреба в подальшій розбудові спроможності та можливостей серед держав-членів", - сказав він.

Комісар додав, що атака на трубопроводи "Північного потоку" показала необхідність підвищеної пильності щодо європейської морської діяльності в Європі.

Співробітники західної розвідки розділилися щодо того, чи російські агенти чи група, яка симпатизує Україні, відповідальні за напад на підводний газопровід, який стався у водах Данії у вересні минулого року. Данія, Швеція та Німеччина все ще розслідують інцидент.

"Після того, що сталося з Північним потоком, нам потрібен посилений моніторинг і захист важливої ​​морської інфраструктури та суден від фізичних і кібернетичних загроз", — сказав Сінкявічюс.

Крім того, країни-члени ЄС попередили про зростаючу кількість доказів російської діяльності навколо морських вітрових електростанцій, нафтогазових бурових платформ і телекомунікаційних кабелів.

Так, голландська та бельгійська розвідки цього року виявили підозрілу активність навколо вітрових електростанцій у Північному морі. В одному випадку ВМС Нідерландів супроводжували російський катер, який, на його думку, проводив дослідження енергетичної інфраструктури. Там вважають, що Росія "готувала операції для заворушень і диверсій".

Сінкявічюс попередив, що можливими цілями є плавучі блоки зберігання та регазифікації газу (FSRU).

Термінали, життєво важливі для планів Європи подолати залежність від російського газу шляхом виходу на світовий ринок морського імпорту ЗПГ

"Не можна нічого виключати. Звичайно, ми повинні бути готові. 24 лютого 2022 року світ змінився. Що також змінилося, так це ситуація з нашою безпекою", - попередив Сінкявічюс.

Раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк пояснив, чому мотив підривати "Північний потік" був у РФ, а не в України.

Зазначимо, що уся наявна інформація свідчить про те, що витоки газу на газопроводах "Північний потік -1" та "Північний потік - 2" у Балтійському морі є результатом навмисних дій. Подоляк вважає, що витік газу з підводного трубопроводу "Північний потік" стався внаслідок спланованого Росією теракту.