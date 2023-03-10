Боятся диверсий РФ: ЕС планирует совместные морские патрулирования для защиты инфраструктуры

Европейский Союз рассматривает возможность совместного морского патрулирования и военно-морских учений по борьбе с российскими разведывательными кораблями и защите критической морской инфраструктуры.

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Об этом пишет Financial Times.

Отмечается, что обновленная морская стратегия ЕС включает в себя план действий, предусматривающий проведение ежегодных совместных военно-морских учений ЕС и увеличение количества военных патрулей и патрулей береговой охраны с лучшей координацией между государствами-членами.

Виргиниус Синкявичюс, комиссар по окружающей среде и океанам, сказал, что стратегия также поддерживает усиление спутникового мониторинга и обмена разведданными.

"Безусловно, есть потребность в дальнейшем развитии способности и возможностей среди государств-членов", - сказал он.

Комиссар добавил, что атака на трубопроводы "Северного потока" показала необходимость повышенной бдительности по европейской морской деятельности в Европе.

Сотрудники западной разведки разделились относительно того, российские агенты или группа, которая симпатизирует Украине, ответственны за нападение на подводный газопровод, которое произошло в водах Дании в сентябре прошлого года. Дания, Швеция и Германия по-прежнему расследуют инцидент.

"После случившегося с Северным потоком нам нужен усиленный мониторинг и защита важной морской инфраструктуры и судов от физических и кибернетических угроз", — сказал Синкявичюс.

Кроме того, страны-члены ЕС предупредили о растущем количестве доказательств российской деятельности вокруг морских ветровых электростанций, нефтегазовых буровых платформ и телекоммуникационных кабелей.

Так, голландская и бельгийская разведки в этом году показали подозрительную активность вокруг ветровых электростанций в Северном море. В одном случае ВМС Нидерландов сопровождали российский катер, по его мнению, проводивший исследование энергетической инфраструктуры. Там считают, что Россия "готовила операции по беспорядкам и диверсиям".

Синкявичюс предупредил, что возможными целями являются плавучие блоки хранения и регазификации газа (FSRU).

Терминалы, жизненно важные для планов Европы преодолеть зависимость от российского газа путем выхода на мировой рынок морского импорта СПГ.

"Нельзя ничего исключать. Конечно, мы должны быть готовы. 24 февраля 2022 года мир изменился. Что тоже изменилось, так это ситуация с нашей безопасностью", - предупредил Синкявичюс.

Ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк объяснил, почему мотив взрывать "Северный поток" был у РФ, а не у Украины.

Отметим, что вся имеющаяся информация свидетельствует о том, что утечки газа на газопроводах "Северный поток -1" и "Северный поток - 2" в Балтийском море являются результатом умышленных действий. Подоляк считает, что утечка газа из подводного трубопровода "Северный поток" произошла в результате спланированного Россией теракта.