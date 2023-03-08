"Было бы комплиментом, но это не мы": Резников прокомментировал причастность Украины к подрыву российских газопроводов

Министр обороны Украины Алексей Резников отрицает причастность украинских официальных структур к диверсиям на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2".

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Об этом чиновник сказал в кулуарах перед началом неформальной встречи министров обороны в Швеции.

"Для меня это довольно странная история, она не имеет ничего общего с нами. Я думаю, что официальное расследование, проводимое соответствующими властными структурами, опишет все детали. Это было бы определенным комплиментом для наших специальных сил, но это не наша деятельность", – сказал Резников.

На вопрос, не опасается ли министр, что сообщения о вероятном участии Украины в диверсии могут негативно повлиять на поддержку Украины, Резников ответил: "Нет, меня это не беспокоит".

Причастность Украины к диверсиям в Балтийском море прокомментировал и советник Офиса президента Михаил Подоляк. Он заявил, что никакого отношения к инциденту Украина не имеет, как и не имеет информации о деятельности проукраинских диверсионных групп.

Выразил свою версию подрывов на "Северных потоках" и министр обороны Германии Борис Писториус. Политик предполагает, что атака могла быть операцией "под чужим флагом", чтобы обвинить Украину. Поэтому призывает не делать преждевременных выводов.

Напомним, накануне влиятельное изданиеThe New York Times обнародовало материал, в котором утверждается, что за взрывом газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2" в Балтийском море якобы стоят неправительственные группы, в которые могли входить россияне и украинцы.

В свою очередь, британское издание The Times написало, что западным разведывательным кругам в течение месяцев было известно имя украинца - частного спонсора, якобы профинансировавшего диверсию на российских газопроводах в Балтийском море.

Отметим, что вся имеющаяся информация свидетельствует о том, что утечки газа на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" в Балтийском море являются результатом умышленных действий. Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк считает, что утечка газа из подводного трубопровода "Северный поток" произошла в результате спланированного Россией теракта.