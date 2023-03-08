Правоохранители разоблачили схему хищения государственного газа почти на 100 млн грн

Служба безопасности совместно с Бюро экономической безопасности разоблачила масштабную схему присвоения промышленных объемов природного газа, принадлежащего ООО "Оператор газотранспортной системы Украины".

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что к организации сделки имеет отношение менеджмент частной компании, которая занимается продажей голубого топлива.

Дельцы осуществили незаконный отбор газа у государственного монополиста в результате использования поддельных документов.

В результате следственно-оперативных действий правоохранители заблокировали реализацию преступной схемы.

По материалам Службы безопасности, суд арестовал почти 3,5 млн м³ природного газа, который коммерсанты похитили у государства.

Общая стоимость арестованного сырья составляет около 100 млн грн.

"По данным следствия, дельцы наладили незаконный механизм отбора голубого топлива для его дальнейшей продажи третьим лицам. Для совершения сделки ее организаторы предоставили Оператору ГТС поддельные банковские гарантии выполнения обязательства на общую сумму 195 млн грн, что позволило закачать природный газ в газохранилище без фактического расчета за сырье", – сообщили в СБУ.

В ведомстве добавили, что в рамках уголовного производства по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Напомним, Служба безопасности и Бюро экономической безопасности продолжают расследовать коррупционные схемы бывшего менеджмента ПАО "Укрнафта" и ПАО "Укртатнафта".

В ходе обысков на логистических базах и складах компаний правоохранители изъяли более 16 тыс. тонн нефтепродуктов. Общая стоимость продукции составляет около 800 млн грн.