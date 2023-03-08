ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
PATRIOTЫ БИЗНЕСА PATRIOTЫ БИЗНЕСА
Відповідальна країна Відповідальна країна
Бизнес работает Бизнес работает
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Категория
Преступность
Дата публикации

Правоохранители разоблачили схему хищения государственного газа почти на 100 млн грн

Правоохранители разоблачили схему хищения государственного газа почти на 100 млн грн
Правоохранители разоблачили масштабную схему присвоения природного газа, принадлежащего государственной компании "Оператор газотранспортной системы Украины"

Служба безопасности совместно с Бюро экономической безопасности разоблачила масштабную схему присвоения промышленных объемов природного газа, принадлежащего ООО "Оператор газотранспортной системы Украины".

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу!
15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес.
Забронювати участь

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что к организации сделки имеет отношение менеджмент частной компании, которая занимается продажей голубого топлива.

Дельцы осуществили незаконный отбор газа у государственного монополиста в результате использования поддельных документов.

В результате следственно-оперативных действий правоохранители заблокировали реализацию преступной схемы.

По материалам Службы безопасности, суд арестовал почти 3,5 млн м³ природного газа, который коммерсанты похитили у государства.

Общая стоимость арестованного сырья составляет около 100 млн грн.

"По данным следствия, дельцы наладили незаконный механизм отбора голубого топлива для его дальнейшей продажи третьим лицам. Для совершения сделки ее организаторы предоставили Оператору ГТС поддельные банковские гарантии выполнения обязательства на общую сумму 195 млн грн, что позволило закачать природный газ в газохранилище без фактического расчета за сырье", – сообщили в СБУ.

В ведомстве добавили, что в рамках уголовного производства по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Напомним, Служба безопасности и Бюро экономической безопасности продолжают расследовать коррупционные схемы бывшего менеджмента ПАО "Укрнафта" и ПАО "Укртатнафта".

В ходе обысков на логистических базах и складах компаний правоохранители изъяли более 16 тыс. тонн нефтепродуктов. Общая стоимость продукции составляет около 800 млн грн.

Автор:
Светлана Манько