Россия собирается законсервировать поврежденные газопроводы "Северный поток", - СМИ

Подводные газопроводы "Северный поток" российские власти собираются запечатать и законсервировать, поскольку нет ближайших планов по их ремонту или восстановлению.

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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Издание напоминает, что газопроводы "Северный поток-1" и "Северный поток-2", каждый из которых состоит из двух труб, были построены российским государственным "Газпромом" для перекачки 110 миллиардов кубометров природного газа в год в Германию по дну Балтийского моря.

Три трубы были разорваны непонятными взрывами в сентябре 2022 года, а одна из труб "Северного потока-2" остается невредимой.

"Но резкий рост напряженности между Москвой и Западом из-за вторжения России в Украину к тому времени уже привел к остановке "Северного потока-1" и не позволил его двойнику, который критиковали Вашингтон и Киев за усиление зависимости Германии от России, заработать на полную мощность", – говорится в материале.

"Газпром" заявил, что технически возможно отремонтировать поврежденные линии, но два источника, знакомые с планами, сказали изданию, что Москва видит мало перспектив по улучшению отношений с Западом в ближайшем будущем, чтобы трубопроводы снова были нужны.

За последний год Европа резко сократила импорт энергоресурсов из России, в то время как контролируемый государством "Газпром" сократил экспорт за пределы бывшего Советского Союза почти вдвое в 2022 году до постсоветского минимума в 101 млрд кубометров.

Один из источников в российском правительстве сообщил, что Россия рассматривает проект как "похороненный". Два других собеседника издания сказали, что, хотя не было плана ремонта разорванных трубопроводов, они по крайней мере будут законсервированы для возможного восстановления в будущем.

Другой источник, знакомый с планами, подтвердил, что заинтересованные стороны рассматривают возможность сохранения.

Скорее всего, это означало бы заклеивание разорванных концов и нанесение покрытия на трубы, чтобы предотвратить дальнейшую коррозию от морской воды.

Один из собеседников сообщил, что если морской сжиженный природный газ (СПГ) из Соединенных Штатов, который Европа использует для компенсации некоторых своих поставок из России, станет гораздо дороже, Европа снова может быть готова покупать больше у России.

Представитель немецкой компании E.ON, также владеющей долей в "Северном потоке", сказал: "Насколько нам известно, не было принято ни одного решения ни за, ни против восстановления линии".

Отметим, строительство Северного потока-2 было завершено в сентябре 2021 года. Но Берлин заморозил проект за несколько дней до того, как страна-агрессор РФ начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля прошлого года.

Лидер РФ Владимир Путин предложил использовать неповрежденную линию "Северного потока-2" для прокачки газа, но Германия, которая теперь стремится прекратить свою зависимость от российского газа, отвергла эту идею.

Россия экспортирует лишь около 40 миллионов кубометров газа в сутки в Европу через Суджу на границе между Украиной и Словакией.

Евросоюз пытается создать условия, чтобы не покупать российские энергоресурсы. Недавно глава комитета ЕН по промышленности, исследованиям и энергетике Кристиан Силвиу-Бушой заявил, что новая энергетическая стратегия REPOWER позволит ЕС отказаться от поставок газа из РФ.

Отметим, что вся имеющаяся информация свидетельствует о том, что утечки газа на газопроводах "Северный поток -1" и "Северный поток - 2" в Балтийском море являются результатом умышленных действий. Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк считает, что утечка газа из подводного трубопровода "Северный поток" произошла в результате спланированного Россией теракта.