Россия может полностью прекратить поставки энергоресурсов в Европу, – латвийская разведка

Латвийская Служба защиты конституции (SAB) предполагает, что Россия может полностью прекратить поставки энергоресурсов в европейские страны. Об этом сообщает Delfi.

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По данным ведомства, Россия хочет "наказать" страны ЕС за поддержку Украины и одновременно перенаправить поставки энергоресурсов в страны Азии, Африки и Латинской Америки, чтобы усилить свое влияние на эти регионы, укрепить там антизападные настроения и сформировать антизападные политические коалиции.

Основными рынками сбыта Россия считает Китай и Индию, которые восприимчивы к российской антизападной пропаганде.

В SAB считают, что таким образом Россия хочет адаптировать свою политику к собственному пониманию новых геополитических условий. Этот подход отражен в концепции внешней политики РФ, которая была сформирована в 2022 году и предусматривает максимальный отказ от взаимодействия с Западом.

В Латвии добавляют, что Россия "по всей вероятности" применит этот подход летом 2023 года на запланированном в Санкт-Петербурге форуме Россия-Африка.

Напомним, что Евросоюз и сам пытается создать условия, чтобы не покупать российские энергоресурсы. Недавно глава комитета Европарламента по промышленности, исследованиям и энергетике Кристиан Силвиу-Бушой заявил, что новая энергетическая стратегия REPOWER позволит ЕС отказаться от поставок газа из РФ.