Германия передаст Украине радары для усиления ПВО более чем на 340 млн евро

Немецкий производитель оборонной техники HENSOLDT заключил контракт на поставку радаров для украинской системы противовоздушной обороны на сумму более 340 миллионов евро.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на " Суспільне".

В рамках заказа Вооруженные силы Германии закупят радары TRML-4D и SPEXER, которые будут переданы Украине. Обе системы предназначены для обнаружения и сопровождения воздушных и наземных целей на ближних и средних дистанциях.

"Наши высокопроизводительные радары срочно нужны украинской противовоздушной обороне. Несколько радаров защищают Украину с начала российской агрессивной войны... Радары чрезвычайно важны для защиты граждан", - заявил генеральный директор HENSOLDT Оливер Дёрре.

Радар TRML-4D использует современную технологию радиолокации и способен одновременно обнаруживать и сопровождать до 1500 воздушных объектов в радиусе до 250 км. Он эффективно распознает крылатые ракеты, беспилотники, самолеты и вертолеты.

Системы SPEXER, в частности, модель SPEXER 2000, обеспечивают автоматическое обнаружение и классификацию наземных, морских и низколетающих целей. Эти радары являются частью новой немецкой системы ПВО Skyranger 30, а также используются в военных установках Feldlager.

Контракт на поставку вооружения является очередным шагом в усилении украинской противовоздушной обороны на фоне постоянных воздушных атак со стороны России.

Напомним, недавно США приняли решение о продаже Украине оборудования для поддержки систем ПВО на сумму около 180 миллионов долларов.