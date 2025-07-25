ППО для України: США погодили продаж озброєння на $180 млн

Державний департамент США ухвалив рішення про продаж Україні обладнання для підтримки систем протиповітряної оборони (ППО) на суму близько 180 мільйонів доларів. Агентство з оборонного співробітництва видало відповідну сертифікацію та повідомило про це Конгрес.

Як пише Delo.ua, про це агентство співробітництва в галузі оборони США повідомило на офіційному сайті.

США погодили продаж техніки для ППО

Угода передбачає постачання немендельної продукції (не MDE), включаючи технічне обслуговування, запасні частини, витратні матеріали, навчання персоналу, логістичну підтримку, а також інженерні та технічні послуги з боку уряду США та підрядників. Загальна орієнтовна вартість — 180 мільйонів доларів.

Цей продаж сприятиме цілям зовнішньої політики та національної безпеки США, зміцнюючи обороноздатність України як партнера, який відіграє важливу роль у підтримці стабільності та безпеки в Європі.

Передбачається, що постачання обладнання посилить здатність України реагувати на поточні та майбутні загрози, а також ефективніше виконувати завдання самозахисту та регіональної безпеки. Інтеграція цього обладнання у збройні сили не викликає складнощів і не вплине на загальний військовий баланс у регіоні.

Основними підрядниками за цим контрактом виступатимуть Sierra Nevada Corporation (Спаркс, штат Невада), V2X, Inc. (Маклін, штат Вірджинія), а також українські компанії Radionix та Systems Electronic Export, обидві з Києва. На даний момент уряд США не отримував інформації про будь-які компенсаційні угоди, пов’язані з цим продажем. За наявності такі угоди будуть визначені під час переговорів між українською стороною та підрядниками.

Реалізація цієї ініціативи не потребує залучення додаткового персоналу уряду США або представників підрядників в Україну.

Продаж не матиме негативного впливу на обороноздатність Сполучених Штатів.

Раніше повідомлялось, що Україна та США розглядають можливість укладення "мегаугоди" щодо закупівлі озброєння, яка передбачатиме обмін досвідом та технологіями, отриманими під час війни.

Призупинення поставок

Раніше ЗМІ повідомили, що Пентагон вирішив призупинити постачання деяких ракет ППО та інших високоточних боєприпасів до України (обіцяних іще за каденції Джо Байдена) через побоювання, що арсенали США стали занадто малими. Як зазначається, рішення ухвалили після ревізії запасів.

У Державному департаменті США заявили, що не зупиняли постачання зброї Україні. А Пентагон продовжує пропонувати президенту Дональду Трампу варіанти військової допомоги Україні для завершення війни, але переглядає оборонні пріоритети.

Нещодавно ЗМІ повідомляли, що США відновили постачання Україні артилерійських снарядів та мобільних реактивних ракет після того, як адміністрація Трампа зупинила поставки.

У 2026 році США планують зменшити обсяг фінансування на закупівлю озброєння для України, мотивуючи це тим, що Білий дім діє за новим підходом до конфлікту, надаючи перевагу дипломатичному врегулюванню.