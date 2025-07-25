ПВО для Украины: США согласовали продажу вооружения на $180 млн

Государственный департамент США принял решение о продаже Украине оборудования для поддержки систем противовоздушной обороны (ПВО) на сумму около 180 миллионов долларов. Агентство по оборонному сотрудничеству выдало соответствующую сертификацию и сообщило об этом Конгрессу.

Как пишет Delo.ua, об этом агентство сотрудничества в области обороны США сообщило на официальном сайте.

США согласовали продажу техники для ПВО

Соглашение предусматривает поставки немендельной продукции (не MDE), включая техническое обслуживание, запасные части, расходные материалы, обучение персонала, логистическую поддержку, а также инженерные и технические услуги со стороны правительства США и подрядчиков. Общая ориентировочная стоимость – 180 миллионов долларов.

Эта продажа будет способствовать целям внешней политики и национальной безопасности США, укрепляя обороноспособность Украины как партнера, играющего важную роль в поддержании стабильности и безопасности в Европе.

Предполагается, что поставки оборудования усилит способность Украины реагировать на текущие и будущие угрозы, а также более эффективно выполнять задачи самозащиты и региональной безопасности. Интеграция этого оборудования в вооруженные силы не вызывает сложностей и не повлияет на общий военный баланс в регионе.

Основными подрядчиками по этому контракту будут выступать Sierra Nevada Corporation (Спаркс, штат Невада), V2X, Inc. и подрядчиками.

Реализация этой инициативы не требует привлечения дополнительного персонала правительства США или представителей подрядчиков в Украине.

Продажа не окажет негативного влияния на обороноспособность Соединенных Штатов.

Ранее сообщалось, что Украина и США рассматривают возможность заключения "мегасоглашения" по закупке вооружения, которая будет предусматривать обмен опытом и технологиями, полученными во время войны.

Приостановка поставок

Ранее СМИ сообщили, что Пентагон решил приостановить поставки некоторых ракет ПВО и других высокоточных боеприпасов в Украину (обещанных еще при каденции Джо Байдена) из-за опасений, что арсеналы США стали слишком малы. Как отмечается, решение было принято после ревизии запасов.

В Государственном департаменте США заявили, что не останавливали поставки оружия Украине. Пентагон продолжает предлагать президенту Дональду Трампу варианты военной помощи Украине для завершения войны, но пересматривает оборонные приоритеты.

Недавно СМИ сообщали, что США возобновили поставки Украине артиллерийских снарядов и мобильных реактивных ракет после того, как администрация Трампа приостановила поставки.

В 2026 году США планируют уменьшить объем финансирования на закупку вооружения для Украины, мотивируя это тем, что Белый дом действует по новому подходу к конфликту, предпочитая дипломатическое урегулирование.