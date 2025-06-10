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Пентагон анонсировал уменьшение бюджета на вооружение для Украины с 2026 года
В 2026 году Соединенные Штаты намерены снизить объем финансирования на закупку вооружения для Украины.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Интерфакс Украина со ссылкой на заявление главы Минобороны США Пита Гегсета.
Поддержка Украины в 2026 году станет меньше
Глава Пентагона Пит Гегсет заявил, что в проекте бюджета США на 2026 год предусмотрено сокращение финансирования на поставку вооружения для Украины.
Во время слушаний в Конгрессе он пояснил, что администрация действует по новому подходу к конфликту, предпочитая дипломатическое урегулирование.
По словам Гегсета, мирное соглашение через переговоры сейчас рассматривается как оптимальный путь, с учетом сложной ситуации в мире.
Шаги к миру
2 июня в Стамбуле состоялась очередная встреча украинской и российской делегаций при посредничестве Турции. Стороны обменялись документами, Украина передала список депортированных детей, которых требует возвратить. Обсудили три категории обмена пленными, в том числе тяжелобольных, молодых военных и тела погибших. Украинская сторона ожидает ответа от РФ и предлагает следующий раунд переговоров в конце июня.
Накануне Зеленский определил ключевые позиции Украины на переговорах: полное и безусловное прекращение огня, освобождение пленных, возвращение похищенных детей, а также подготовка встречи лидеров.
Также недавно Трамп заявил, что в случае, если одна из сторон конфликта будет препятствовать достижению мира, США могут выйти из переговоров, отказавшись от дальнейшего участия в процессе.