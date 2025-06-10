Пентагон анонсировал уменьшение бюджета на вооружение для Украины с 2026 года

В 2026 году Соединенные Штаты намерены снизить объем финансирования на закупку вооружения для Украины.

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Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Интерфакс Украина со ссылкой на заявление главы Минобороны США Пита Гегсета.

Поддержка Украины в 2026 году станет меньше

Глава Пентагона Пит Гегсет заявил, что в проекте бюджета США на 2026 год предусмотрено сокращение финансирования на поставку вооружения для Украины.

Во время слушаний в Конгрессе он пояснил, что администрация действует по новому подходу к конфликту, предпочитая дипломатическое урегулирование.

По словам Гегсета, мирное соглашение через переговоры сейчас рассматривается как оптимальный путь, с учетом сложной ситуации в мире.

Шаги к миру

2 июня в Стамбуле состоялась очередная встреча украинской и российской делегаций при посредничестве Турции. Стороны обменялись документами, Украина передала список депортированных детей, которых требует возвратить. Обсудили три категории обмена пленными, в том числе тяжелобольных, молодых военных и тела погибших. Украинская сторона ожидает ответа от РФ и предлагает следующий раунд переговоров в конце июня.

Накануне Зеленский определил ключевые позиции Украины на переговорах: полное и безусловное прекращение огня, освобождение пленных, возвращение похищенных детей, а также подготовка встречи лидеров.

Также недавно Трамп заявил, что в случае, если одна из сторон конфликта будет препятствовать достижению мира, США могут выйти из переговоров, отказавшись от дальнейшего участия в процессе.