Другий раунд переговорів у Стамбулі завершився: делегації обмінялися документами, готується новий обмін полоненими

У понеділок, 2 червня, у Стамбулі, Туреччина, завершилися перемовини. Україна та РФ обмінялися документами через турецьку сторону. Зустріч делегацій тривала близько години.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронювати участь

Як пише Delo.ua, про це повідомив президент Україна Володимир Зеленський.

"Перемовини у Стамбулі завершилися, я очікую на доповідь міністра Умєрова", - сказав він на пресконференції за результатами Саміту країн Бухарестської дев’ятки та Нордичних країн.

Президент додав, що делегації обмінялися документами через турецьку сторону, і готується нове звільнення військовополонених.

Як повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак, під час переговорів українська сторона офіційно передала російській стороні список українських дітей, яких потрібно повернути.

"Йдеться про сотні дітей, яких Росія незаконно депортувала, примусово перемістила або утримує на тимчасово окупованих територіях. Чекаємо відповіді. М’яч на полі Росії", — написав він у Telegram.

За підсумками зустрічі міністр оборони України Рустем Умєров провів пресконференцію. Суспільне опублікувало головні тези:

Українська сторона отримала від російської сторони "меморандум", і в команди буде тиждень на його вивчення. Після цього сторони скоординують наступні кроки.

Українська сторона отримала від російської сторони "меморандум", і в команди буде тиждень на його вивчення. Після цього сторони скоординують наступні кроки. Україна наполягала на звільненні українських дітей, яких Росія незаконно депортувала/перемістила з тимчасово окупованих територій України.

Щодо звільнення військовополонених: сторони домовилися на трьох основних категоріях обміну у форматі "всіх на всіх": перша - тяжкохворі та тяжкопоранені; друга - молоді солдати від 18 до 25 років; третя - тіла загиблих бійців у форматі "6000 на 6000".

Україна переконана — ключові питання "можуть бути вирішені лише на рівні лідерів". Умєров додав, що не виключається долучення лідерів інших країн, зокрема Трампа.

Україна запропонувала Росії провести наступну зустріч цього місяця, 20-30 червня: "Це вкрай важливо для досягнення прогресу в переговорному процесі".

Напередодні Зеленський визначив ключові позиції України на переговорах: повне й безумовне припинення вогню, звільнення полонених, повернення викрадених дітей, а також потім — підготовка зустрічі лідерів.

Нагадаємо, 16 травня у Стамбулі міністр оборони України та голова української делегації на переговорах із Росією Рустем Умєров передав російській стороні документ з українським баченням припинення вогню. За його словами, російська сторона обіцяла передати свій "меморандум" відразу після великого обміну військовополоненими, який пройшов після перемовин у Стамбулі. Однак натомість РФ "намагалась затягнути цей процес".