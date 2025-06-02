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Второй раунд переговоров в Стамбуле завершился: делегации обменялись документами, готовится новый обмен пленными
В понедельник, 2 июня, в Стамбуле, Турция, завершились переговоры. Украина и РФ обменялись документами через турецкую сторону.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
"Переговоры в Стамбуле завершились, я ожидаю доклада министра Умерова", — сказал он на пресс-конференции по результатам Саммита стран Бухарестской девятки и Нордических стран.
Президент добавил, что делегации обменялись документами через турецкую сторону, и готовится новое освобождение военнопленных.
Как сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак, во время переговоров украинская сторона официально передала российской стороне список украинских детей, которых нужно вернуть .
"Речь идет о сотнях детей, которых Россия незаконно депортировала, принудительно переместила или удерживает на временно оккупированных территориях. Ждем ответа. Мяч на поле России", — написал он в Telegram.
По итогам встречи министр обороны Украины Рустем Умеров провел пресс-конференцию. Суспільне опубликовало главные тезисы:
- Украинская сторона получила от российской стороны "меморандум" и у команды будет неделя для его изучения. После этого стороны скоординируют следующие шаги.
- Украина настаивала на освобождении украинских детей, которых Россия незаконно депортировала/переместила с временно оккупированных территорий Украины
- Об освобождении военнопленных: стороны договорились на трех основных категориях обмена в формате "всех на всех": первая — тяжелобольные и тяжелораненые; вторая – молодые солдаты от 18 до 25 лет; третья – тела погибших бойцов в формате "6000 на 6000".
- Украина убеждена - ключевые вопросы "могут быть решены только на уровне лидеров". Умеров добавил, что не исключается привлечение лидеров других стран, в частности Трампа.
- Украина предложила России провести следующую встречу в этом месяце: 20-30 июня: "Это очень важно для достижения прогресса в переговорном процессе".
Накануне Зеленский определил ключевые позиции Украины на переговорах: полное и безусловное прекращение огня, освобождение пленных, возвращение похищенных детей, а также подготовка встречи лидеров.
Напомним, 16 мая в Стамбуле министр обороны Украины и глава украинской делегации на переговорах с Россией Рустем Умеров передал российской стороне документ с украинским видением прекращения огня. По его словам, российская сторона обещала передать свой "меморандум" сразу после обширного обмена военнопленными, который прошел после переговоров в Стамбуле. Однако РФ "пыталась затянуть этот процесс".