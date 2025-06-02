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Переговоры в Стамбуле: украинская делегация встретилась с партнерами из Германии, Италии и Великобритании
В Стамбуле состоялась встреча украинской делегации в составе первого заместителя министра иностранных дел Сергея Кислицы и внештатного советника главы Офиса Президента Александра Бевза с представителями европейских партнеров Германии, Италии и Великобритании.
Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на сообщение МИД Украины.
Стороны скоординировали позиции накануне сегодняшней встречи украинской и российской делегаций.
Члены украинской делегации подтвердили приверженность Украины мирным усилиям. Они подробно остановились на вопросах повестки дня, включающих встречу лидеров, полное прекращение огня и гуманитарные меры по укреплению доверия.
Что известно о переговорах Украины и РФ в Стамбуле
В понедельник, 2 июня, в Стамбуле, Турция, состоится второй раунд прямых переговоров между украинской и российской делегациями. Украинский, как и в прошлый раз, возглавит министр обороны Умеров. От России — тот же состав делегации во главе с Мединским. Также на переговорах могут быть советники из США, Германии, Британии и Франции, сообщал спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог.
Как сообщает МИД Турции, украино-российские переговоры начнутся в Стамбуле в 13:00. Планируется прямая трансляция вводного слова министра.
Кроме того, "ожидается участие во встрече главы национальной разведки Турции Ибрагима Калина".
Главные тезисы меморандума, который Украина предложила России и США
Полный текст меморандума Украины, содержащий положение о прекращении огня, мониторинг перемирия и необходимость встречи президента Владимира Зеленского и главы Кремля Владимира Путина, получило Суспільне.
- Полное и безусловное прекращение огня в небе, на суше и на море как необходимое условие для мирных переговоров.
- Безусловный возврат всех депортированных и незаконно перемещенных украинских детей.
- Украина должна получить надежные гарантии безопасности. Стороны пригласят международное сообщество для участия в переговорах.
- Украина не обязуется быть нейтральной. Она может быть частью евроатлантического сообщества и двигаться к членству в ЕС.
- Территориальные достижения, осуществленные Россией с февраля 2014 года, не должны признаваться международным сообществом.
- Некоторые санкции могут быть сняты с России, но поэтапно и постепенно, с механизмом возобновления санкций при необходимости.
- Лидеры Украины и России встретятся с тем, чтобы согласовать ключевые аспекты окончательного мирного урегулирования.
Кто представляет Украину на переговорах в Стамбуле
1 июня президент Владимир Зеленский подписал указ о создании делегации для переговоров с российской стороной.
- Рустем Умеров – министр обороны (глава делегации).
- Александр Бевз – советник руководителя Офиса президента.
- Александр Дьяков – заместитель начальника штаба Командования Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины.
- Сергей Кислица – первый заместитель министра иностранных дел.
- Юрий Ковбаса – представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека в системе органов сектора безопасности и обороны (по согласию).
- Георгий Кузьмичев – офицер протокола Аппарата обеспечения служебной деятельности главнокомандующего ВСУ Аппарата главнокомандующего ВСУ.
- Олег Луговский – первый заместитель председателя Службы внешней разведки Украины.
- Евгений Острянский – заместитель начальника Генштаба ВСУ.
- Александр Поклад – заместитель председателя СБУ.
- Вадим Скибицкий – заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны.
- Андрей Фомин – начальник отдела международного права – заместитель начальника управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генштаба ВСУ.
- Алексей Шевченко – заместитель начальника Генштаба ВСУ.
- Александр Шерихов – старший офицер Главного оперативного управления Генштаба ВСУ.
- Евгений Шинкарев – заместитель начальника штаба Командования Воздушных сил ВСУ.