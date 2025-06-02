Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,53

-0,00

EUR

47,07

+0,27

Наличный курс:

USD

41,45

41,40

EUR

47,34

47,15

Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Переговоры в Стамбуле: украинская делегация встретилась с партнерами из Германии, Италии и Великобритании

Переговоры в Стамбуле: украинская делегация встретилась с партнерами из Германии, Италии и Великобритании

В Стамбуле состоялась встреча украинской делегации в составе первого заместителя министра иностранных дел Сергея Кислицы и внештатного советника главы Офиса Президента Александра Бевза с представителями европейских партнеров Германии, Италии и Великобритании.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України.
2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами
Забронировать участие

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на сообщение МИД Украины.

Стороны скоординировали позиции накануне сегодняшней встречи украинской и российской делегаций.

Члены украинской делегации подтвердили приверженность Украины мирным усилиям. Они подробно остановились на вопросах повестки дня, включающих встречу лидеров, полное прекращение огня и гуманитарные меры по укреплению доверия.

Что известно о переговорах Украины и РФ в Стамбуле  

В понедельник, 2 июня, в Стамбуле, Турция, состоится второй раунд прямых переговоров между украинской и российской делегациями. Украинский, как и в прошлый раз, возглавит министр обороны Умеров. От России — тот же состав делегации во главе с Мединским. Также на переговорах могут быть советники из США, Германии, Британии и Франции, сообщал спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог.

Как сообщает МИД Турции, украино-российские переговоры начнутся в Стамбуле в 13:00. Планируется прямая трансляция вводного слова министра.

Кроме того, "ожидается участие во встрече главы национальной разведки Турции Ибрагима Калина".

Главные тезисы меморандума, который Украина предложила России и США

Полный текст меморандума Украины, содержащий положение о прекращении огня, мониторинг перемирия и необходимость встречи президента Владимира Зеленского и главы Кремля Владимира Путина, получило Суспільне.

  • Полное и безусловное прекращение огня в небе, на суше и на море как необходимое условие для мирных переговоров.
  • Безусловный возврат всех депортированных и незаконно перемещенных украинских детей.
  • Украина должна получить надежные гарантии безопасности. Стороны пригласят международное сообщество для участия в переговорах.
  • Украина не обязуется быть нейтральной. Она может быть частью евроатлантического сообщества и двигаться к членству в ЕС.
  • Территориальные достижения, осуществленные Россией с февраля 2014 года, не должны признаваться международным сообществом.
  • Некоторые санкции могут быть сняты с России, но поэтапно и постепенно, с механизмом возобновления санкций при необходимости.
  • Лидеры Украины и России встретятся с тем, чтобы согласовать ключевые аспекты окончательного мирного урегулирования.

Кто представляет Украину на переговорах в Стамбуле

1 июня президент Владимир Зеленский подписал указ о создании делегации для переговоров с российской стороной.

  1. Рустем Умеров – министр обороны (глава делегации).
  2. Александр Бевз – советник руководителя Офиса президента.
  3. Александр Дьяков – заместитель начальника штаба Командования Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины.
  4. Сергей Кислица – первый заместитель министра иностранных дел.
  5. Юрий Ковбаса – представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека в системе органов сектора безопасности и обороны (по согласию).
  6. Георгий Кузьмичев – офицер протокола Аппарата обеспечения служебной деятельности главнокомандующего ВСУ Аппарата главнокомандующего ВСУ.
  7. Олег Луговский – первый заместитель председателя Службы внешней разведки Украины.
  8. Евгений Острянский – заместитель начальника Генштаба ВСУ.
  9. Александр Поклад – заместитель председателя СБУ.
  10. Вадим Скибицкий – заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны.
  11. Андрей Фомин – начальник отдела международного права – заместитель начальника управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генштаба ВСУ.
  12. Алексей Шевченко – заместитель начальника Генштаба ВСУ.
  13. Александр Шерихов – старший офицер Главного оперативного управления Генштаба ВСУ.
  14. Евгений Шинкарев – заместитель начальника штаба Командования Воздушных сил ВСУ.
Автор:
Татьяна Бессараб