Переговоры в Стамбуле: украинская делегация встретилась с партнерами из Германии, Италии и Великобритании

В Стамбуле состоялась встреча украинской делегации в составе первого заместителя министра иностранных дел Сергея Кислицы и внештатного советника главы Офиса Президента Александра Бевза с представителями европейских партнеров Германии, Италии и Великобритании.

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Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на сообщение МИД Украины.

Стороны скоординировали позиции накануне сегодняшней встречи украинской и российской делегаций.

Члены украинской делегации подтвердили приверженность Украины мирным усилиям. Они подробно остановились на вопросах повестки дня, включающих встречу лидеров, полное прекращение огня и гуманитарные меры по укреплению доверия.

Что известно о переговорах Украины и РФ в Стамбуле

В понедельник, 2 июня, в Стамбуле, Турция, состоится второй раунд прямых переговоров между украинской и российской делегациями. Украинский, как и в прошлый раз, возглавит министр обороны Умеров. От России — тот же состав делегации во главе с Мединским. Также на переговорах могут быть советники из США, Германии, Британии и Франции, сообщал спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог.

Как сообщает МИД Турции, украино-российские переговоры начнутся в Стамбуле в 13:00. Планируется прямая трансляция вводного слова министра.

Кроме того, "ожидается участие во встрече главы национальной разведки Турции Ибрагима Калина".

Главные тезисы меморандума, который Украина предложила России и США

Полный текст меморандума Украины, содержащий положение о прекращении огня, мониторинг перемирия и необходимость встречи президента Владимира Зеленского и главы Кремля Владимира Путина, получило Суспільне.

Полное и безусловное прекращение огня в небе, на суше и на море как необходимое условие для мирных переговоров.

Безусловный возврат всех депортированных и незаконно перемещенных украинских детей.

Украина должна получить надежные гарантии безопасности. Стороны пригласят международное сообщество для участия в переговорах.

Украина не обязуется быть нейтральной. Она может быть частью евроатлантического сообщества и двигаться к членству в ЕС.

Территориальные достижения, осуществленные Россией с февраля 2014 года, не должны признаваться международным сообществом.

Некоторые санкции могут быть сняты с России, но поэтапно и постепенно, с механизмом возобновления санкций при необходимости.

Лидеры Украины и России встретятся с тем, чтобы согласовать ключевые аспекты окончательного мирного урегулирования.

Кто представляет Украину на переговорах в Стамбуле

1 июня президент Владимир Зеленский подписал указ о создании делегации для переговоров с российской стороной.