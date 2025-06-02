Переговори у Стамбулі: українська делегація зустрілася з партнерами з Німеччини, Італії та Британії

У Стамбулі відбулася зустріч української делегації у складі першого заступника міністра закордонних справ Сергія Кислиці та позаштатного радника голови Офісу президента Олександра Бевза з представниками європейських партнерів — Німеччини, Італії та Великої Британії.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення МЗС України.

Зазначається, що сторони скоординували позиції напередодні сьогоднішньої зустрічі української та російської делегацій.

Члени української делегації підтвердили відданість України мирним зусиллям. Вони детально зупинилися на питаннях порядку денного, які включають зустріч лідерів, повне припинення вогню та гуманітарні заходи зі зміцнення довіри.

Що відомо про переговори України і РФ у Стамбулі

У понеділок, 2 червня, у Стамбулі, Туреччина, має відбутись другий раунд прямих переговорів між українською та російською делегаціями. Українську, як і минулого разу, очолить міністр оборони Умєров. Від Росії — такий самий склад делегації на чолі з Мединським. Також на переговорах можуть бути радники зі США, Німеччини, Британії та Франції, повідомляв спецпосланець Трампа з питань України Кіт Келлог.

Як повідомляє МЗС Туреччини, українсько-російські переговори розпочнуться у Стамбулі о 13:00. Планується пряма трансляція вступного слова міністра.

Крім того, "очікується участь у зустрічі глави національної розвідки Туреччини Ібрагіма Калина".

Головні тези меморандуму, який Україна запропонувала Росії та США

Повний текст меморандуму України, який містить положення про припинення вогню, моніторинг перемирʼя та необхідність зустрічі президента Володимира Зеленського та очільника Кремля Володимира Путіна, отримало Суспільне.

Повне та безумовне припинення вогню в небі, на суші та на морі як необхідна передумова для мирних переговорів.

Безумовне повернення всіх депортованих та незаконно переміщених українських дітей. Обмін полоненими за принципом «всіх на всіх» та звільнення всіх цивільних заручників.

Україна повинна отримати надійні гарантії безпеки. Сторони запросять міжнародну спільноту для участі в переговорах.

Україна не бере зобовʼязань бути нейтральною. Вона може обрати бути частиною євроатлантичної спільноти та рухатися до членства в ЄС. Членство України в НАТО залежить від консенсусу всередині Альянсу.

Територіальні здобутки, здійснені Росією з лютого 2014 року, не мають визнаватися міжнародною спільнотою.

Деякі санкції можуть бути зняті з Росії, але поетапно та лише поступово, з механізмом поновлення санкцій за необхідності.

Лідери України та Росії зустрінуться, щоб узгодити ключові аспекти остаточного мирного врегулювання.

Хто представляє Україну на переговорах у Стамбулі

1 червня президент Володимир Зеленський підписав указ про утворення делегації для переговорів з російською стороною.