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Україна підготувала мирні пропозиції для переговорів з Росією у Стамбулі - Reuters

Україна
Україна представить умови миру.

Україна підготувала мирні пропозиції для переговорів з Росією, які мають відбутися 2 червня в Стамбулі. У документі викладено ключові умови припинення війни та можливого врегулювання конфлікту.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Reuters.

Мирний план України для Росії

I. Ключові принципи Угоди та переговорного процесу

Припинення вогню:

  • Повне та безумовне припинення бойових дій у повітрі, на землі та морі — ключова передумова початку переговорів.

Гуманітарні заходи:

  • Безумовне повернення усіх депортованих і незаконно вивезених українських дітей. 
  • Обмін усіх військовополонених за принципом "всіх на всіх". 
  • Звільнення всіх цивільних заручників, утримуваних Росією.

Запобігання повторній агресії: 

  • Переговори мають створити стійку основу для тривалого миру та безпеки, щоб уникнути повторення конфлікту.

Гарантії безпеки:

  • Україна повинна отримати надійні міжнародні гарантії безпеки.
  •  До переговорів залучається міжнародна спільнота для контролю виконання домовленостей.

Суверенітет України:

  • Україна має право обирати власний зовнішньополітичний курс, включаючи рух до ЄС і НАТО.
  •  Не допускаються обмеження щодо українських Збройних сил або іноземної військової присутності на її території.

Територіальні питання:

  • Міжнародна спільнота не визнає жодних територіальних змін, здійснених Росією з 2014 року. 
  • Переговори щодо територій можливі лише після повного припинення вогню.

Санкції:

  • Зняття санкцій можливе лише поетапно, з можливістю їх автоматичного відновлення у разі порушень. 
  • Російські заморожені активи використовуються для відновлення України або залишаються заблокованими до виплати репарацій.

Механізм виконання:

  • Має бути узгоджена чітка та збалансована дорожня карта реалізації домовленостей.

II Узгодження припинення вогню та порядку денного зустрічі лідерів

Після зустрічі в Стамбулі переговори продовжаться з фокусом на:

  • Повному та безумовному припиненні вогню, визначенні його формату та механізмів контролю; 
  • Заходах зі зміцнення довіри між сторонами; 
  • Підготовці та погодженні порядку денного і структури майбутніх переговорів лідерів з основних питань. 
  •  Повному та безумовному припиненні вогню, визначенні його формату та механізмів контролю; 
  • Заходах зі зміцнення довіри між сторонами; 
  • Підготовці та погодженні порядку денного і структури майбутніх переговорів лідерів з основних питань. 
  •  У процесі переговорів братимуть участь представники США та країн Європи.

III. Припинення вогню

  • Повне та безумовне припинення вогню у повітрі, на землі та морі мінімум на 30 днів із можливістю продовження кожні 30 днів — обов’язкова умова для початку мирних переговорів.
  • Моніторинг режиму припинення вогню здійснюватиметься під керівництвом США за підтримки інших третіх країн.

IV. Заходи зі зміцнення довіри

  • Після успішного обміну військовополоненими на переговорах у Стамбулі продовжиться процес обміну за принципом "всіх на всіх".
  • Росія має безумовно повернути всіх депортованих та переміщених українських дітей, а також звільнити всіх цивільних полонених. Ці заходи поширюються на всі категорії осіб, включених у відповідні списки, починаючи з лютого 2014 року.

V. Зустріч лідерів

  • Лідери України та Росії зустрінуться для погодження ключових аспектів остаточного мирного врегулювання.

Основні теми для узгодження:

  • Постійне та повне припинення бойових дій: умови, контроль і санкції за порушення.
  •  Гарантії безпеки та запобігання повторній агресії. 
  • Територіальні питання. 
  • Економічні питання, компенсації та відновлення. Відповідальність за порушення угод. 
  • Підписання остаточної мирної угоди.
  •  Постійне та повне припинення бойових дій: умови, контроль і санкції за порушення. 
  • Гарантії безпеки та запобігання повторній агресії. 
  •  Територіальні питання. 
  •  Економічні питання, компенсації та відновлення. 
  •  Відповідальність за порушення угод. 
  • Підписання остаточної мирної угоди.

Кроки до миру: вимоги Путіна

Нагадаємо, Путін вимагає від Заходу юридичних гарантій нерозширення НАТО, зокрема щодо України, Грузії та Молдови, в обмін на припинення війни. У США зростає розчарування — Трамп застеріг Путіна від зволікань і натякнув на можливі нові санкції, звинувативши Кремль у небажанні вести прямі переговори, попри успіхи на фронті.

У Києві відповіли, що Росія не має права вето на зовнішньополітичний курс України, яка й надалі прагне вступу до НАТО. Європейські столиці підтвердили незмінність політики "відкритих дверей" Альянсу, попри російські вимоги.

Крім того, нещодавно  відбулась телефонна розмова Путіна і Трампа. Після розмови він заявив про готовність Росії працювати над мирним меморандумом разом з Україною, однак наразі Кремль готує власний варіант документа.

Автор:
Ольга Опенько