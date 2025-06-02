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Україна підготувала мирні пропозиції для переговорів з Росією у Стамбулі - Reuters
Україна підготувала мирні пропозиції для переговорів з Росією, які мають відбутися 2 червня в Стамбулі. У документі викладено ключові умови припинення війни та можливого врегулювання конфлікту.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Reuters.
Мирний план України для Росії
I. Ключові принципи Угоди та переговорного процесу
Припинення вогню:
- Повне та безумовне припинення бойових дій у повітрі, на землі та морі — ключова передумова початку переговорів.
Гуманітарні заходи:
- Безумовне повернення усіх депортованих і незаконно вивезених українських дітей.
- Обмін усіх військовополонених за принципом "всіх на всіх".
- Звільнення всіх цивільних заручників, утримуваних Росією.
Запобігання повторній агресії:
- Переговори мають створити стійку основу для тривалого миру та безпеки, щоб уникнути повторення конфлікту.
Гарантії безпеки:
- Україна повинна отримати надійні міжнародні гарантії безпеки.
- До переговорів залучається міжнародна спільнота для контролю виконання домовленостей.
Суверенітет України:
- Україна має право обирати власний зовнішньополітичний курс, включаючи рух до ЄС і НАТО.
- Не допускаються обмеження щодо українських Збройних сил або іноземної військової присутності на її території.
Територіальні питання:
- Міжнародна спільнота не визнає жодних територіальних змін, здійснених Росією з 2014 року.
- Переговори щодо територій можливі лише після повного припинення вогню.
Санкції:
- Зняття санкцій можливе лише поетапно, з можливістю їх автоматичного відновлення у разі порушень.
- Російські заморожені активи використовуються для відновлення України або залишаються заблокованими до виплати репарацій.
Механізм виконання:
- Має бути узгоджена чітка та збалансована дорожня карта реалізації домовленостей.
II Узгодження припинення вогню та порядку денного зустрічі лідерів
Після зустрічі в Стамбулі переговори продовжаться з фокусом на:
- Повному та безумовному припиненні вогню, визначенні його формату та механізмів контролю;
- Заходах зі зміцнення довіри між сторонами;
- Підготовці та погодженні порядку денного і структури майбутніх переговорів лідерів з основних питань.
- Повному та безумовному припиненні вогню, визначенні його формату та механізмів контролю;
- Заходах зі зміцнення довіри між сторонами;
- Підготовці та погодженні порядку денного і структури майбутніх переговорів лідерів з основних питань.
- У процесі переговорів братимуть участь представники США та країн Європи.
III. Припинення вогню
- Повне та безумовне припинення вогню у повітрі, на землі та морі мінімум на 30 днів із можливістю продовження кожні 30 днів — обов’язкова умова для початку мирних переговорів.
- Моніторинг режиму припинення вогню здійснюватиметься під керівництвом США за підтримки інших третіх країн.
IV. Заходи зі зміцнення довіри
- Після успішного обміну військовополоненими на переговорах у Стамбулі продовжиться процес обміну за принципом "всіх на всіх".
- Росія має безумовно повернути всіх депортованих та переміщених українських дітей, а також звільнити всіх цивільних полонених. Ці заходи поширюються на всі категорії осіб, включених у відповідні списки, починаючи з лютого 2014 року.
V. Зустріч лідерів
- Лідери України та Росії зустрінуться для погодження ключових аспектів остаточного мирного врегулювання.
Основні теми для узгодження:
- Постійне та повне припинення бойових дій: умови, контроль і санкції за порушення.
- Гарантії безпеки та запобігання повторній агресії.
- Територіальні питання.
- Економічні питання, компенсації та відновлення. Відповідальність за порушення угод.
- Підписання остаточної мирної угоди.
- Постійне та повне припинення бойових дій: умови, контроль і санкції за порушення.
- Гарантії безпеки та запобігання повторній агресії.
- Територіальні питання.
- Економічні питання, компенсації та відновлення.
- Відповідальність за порушення угод.
- Підписання остаточної мирної угоди.
Кроки до миру: вимоги Путіна
Нагадаємо, Путін вимагає від Заходу юридичних гарантій нерозширення НАТО, зокрема щодо України, Грузії та Молдови, в обмін на припинення війни. У США зростає розчарування — Трамп застеріг Путіна від зволікань і натякнув на можливі нові санкції, звинувативши Кремль у небажанні вести прямі переговори, попри успіхи на фронті.
У Києві відповіли, що Росія не має права вето на зовнішньополітичний курс України, яка й надалі прагне вступу до НАТО. Європейські столиці підтвердили незмінність політики "відкритих дверей" Альянсу, попри російські вимоги.
Крім того, нещодавно відбулась телефонна розмова Путіна і Трампа. Після розмови він заявив про готовність Росії працювати над мирним меморандумом разом з Україною, однак наразі Кремль готує власний варіант документа.