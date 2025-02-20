У Вашингтоні розглядають автоматичний вступ України до НАТО як гарантію безпеки - ЗМІ

Сполучені Штати розглядають автоматичне надання Україні членства в НАТО, якщо Росія порушить мирну угоду. Це може бути однією з гарантій безпеки для України.

Про це повідомляє NBC News з посиланням на власні джерела.

"Таке положення було б спрямоване на розв'язання ключової проблеми для України та її союзників - що Росія може перегрупуватися і знову вторгнутися в країну", - кажуть американські посадовці на умовах анонімності.

В статті вказується, що напруженість між адміністрацією Трампа та українською владою загострювалася за лаштунками протягом останнього тижня. Українські чиновники були стривожені через те, що Зеленському повідомили про можливе скасування його зустрічі з вищими посадовцями адміністрації Трампа, якщо він швидко не погодиться на певні вимоги.

За словами п’яти американських чиновників, Зеленському дали лише годину на вивчення пропозиції США, і він відмовився підписувати документ у такому вигляді, який йому запропонували.

Також у матеріалі йдеться, що українські посадовці стурбовані неоднозначними повідомленнями від радників Трампа про те, чи буде можливість приєднання України до НАТО розглядатися під час переговорів з Росією щодо припинення війни.

Зі свого боку американські чиновники стривожені тим, що Зеленський "не поспішає йти на деякі компроміси, що будуть потрібні в мирній угоді", пише NBC News.

Угода щодо рідкісноземельних мінералів в підвішеному стані

Як зазначає видання, Зеленський дав зрозуміти, що не погодиться на нинішню версію угоди, оскільки вона недостатньо захистить його країну. Зі свого боку міністр фінансів Скотт Бессент, який був у Києві на зустрічі, заявив в інтерв’ю Fox News, що, на його думку, український президент зрештою підпише угоду з США щодо рідкісноземельних мінералів України, і що це стримає майбутню російську агресію після закінчення війни.

Офіційний представник Білого дому зазначив, що "пропозиція Бессента полягає в тому, щоб визнати, що здатність України захищати себе досі значною мірою сприяла американським платникам податків".

"Ця пропозиція полягає в тому, щоб відшкодувати частину цього, і визнати, що коли буде мир, Україна має потенціал для того, щоб стати сильнішою економічною позицією через партнерство з США", - сказав чиновник,

Напруження між Трампом та Зеленським

У вівторок, 11 лютого, Трамп розкритикував Україну, звинувачуючи в рішенні Путіна вторгнутися та закликаючи до нових виборів у Києві. Після того, як Зеленський заперечив, що Трамп поширює російську "дезінформацію", Трамп посилив свою риторику, назвавши Зеленського, обраного українського лідера, "диктатором", який "зробив жахливу роботу". Також Трамп стверджував, що президент України переконав США витратити $350 млрд на війну.

Зеленський, коментуючи заяви Трампа з вимогою повернути кошти за допомогу Києву, заявив, що війна коштувала $320 млрд, з яких $200 млрд - підтримка США та ЄС. За словами президента, Вашингтон надав Києву $67 млрд зброєю і $31,5 млрд прямою фінансовою допомогою в бюджет.

Нагадаємо, 18 лютого США і Росія провели в Саудівській Аравії переговори про війну в Україні. Це перша особиста зустріч представників двох країн після того, як Росія вторглася в Україну. Реагуючи на перемовини США та РФ, Зеленський заявив, що Україна ніколи не погодиться на ультиматуми з боку Росії.