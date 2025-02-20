В Вашингтоне рассматривают автоматическое вступление Украины в НАТО как гарантию безопасности — СМИ

Соединенные Штаты рассматривают автоматическое предоставление Украине членства в НАТО, если Россия нарушит мирное соглашение. Это может быть одной из гарантий безопасности Украины.

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на собственные источники.

"Такое положение было бы направлено на решение ключевой проблемы для Украины и ее союзников – что Россия может перегруппироваться и снова вторгнуться в страну", – говорят американские чиновники на условиях анонимности.

В статье указывается, что напряженность между администрацией Трампа и украинскими властями обострялась за кулисами в течение последней недели. Украинские чиновники были встревожены из-за того, что Зеленскому сообщили о возможной отмене его встречи с высшими должностными лицами администрации Трампа, если он быстро не согласится на определенные требования.

По словам пяти американских чиновников, Зеленскому дали всего час на изучение предложения США, и он отказался подписывать документ в таком виде, как ему предложили.

Также в материале говорится, что украинские чиновники озабочены неоднозначными сообщениями от советников Трампа о том, будет ли возможность присоединения Украины к НАТО рассматриваться во время переговоров с Россией по прекращению войны.

Со своей стороны, американские чиновники встревожены тем, что Зеленский "не спешит идти на некоторые компромиссы, которые будут нужны в мирном соглашении", пишет NBC News.

Соглашение по редкоземельным минералам в подвешенном состоянии

Как отмечает издание, Зеленский дал понять, что не согласится на нынешнюю версию договора, поскольку она недостаточно защитит его страну. Со своей стороны министр финансов Скотт Бессент, находившийся в Киеве на встрече, заявил в интервью Fox News, что, по его мнению, украинский президент в конце концов подпишет соглашение с США по поводу редкоземельных минералов Украины, и что это сдержит предстоящую российскую агрессию после окончания войны.

Официальный представитель Белого дома отметил, что "предложение Бессента состоит в том, чтобы признать, что способность Украины защищать себя до сих пор в значительной степени способствовала американским налогоплательщикам".

"Это предложение состоит в том, чтобы возместить часть этого, и признать, что когда будет мир, Украина имеет потенциал для того, чтобы стать более сильной экономической позицией из-за партнерства с США", — сказал чиновник,

Напряжение между Трампом и Зеленским

Во вторник, 11 февраля, Трамп подверг критике Украину, обвиняя в решении Путина вторгнуться и призывая к новым выборам в Киеве. После того как Зеленский возразил, что Трамп распространяет российскую "дезинформацию", Трамп усилил свою риторику, назвав Зеленского, избранного украинского лидера, "диктатором", который "проделал ужасную работу". Также Трамп утверждал, что президент Украины убедил США потратить $350 млрд. на войну.

Зеленский, комментируя заявления Трампа с требованием вернуть средства за помощь Киеву, заявил, что война стоила $320 млрд, из которых $200 млрд – поддержка США и ЕС. По словам президента, Вашингтон предоставил Киеву $67 млрд оружием и $31,5 млрд прямой финансовой помощью в бюджет.

Напомним, 18 февраля США и Россия провели в Саудовской Аравии переговоры о войне на Украине. Это первая личная встреча представителей двух стран после того, как Россия вторглась в Украину. Реагируя на переговоры США и РФ, Зеленский заявил, что Украина никогда не согласится на ультиматумы со стороны России.