Путін вимагає від Заходу гарантій щодо НАТО в обмін на припинення війни - Reuters

Президент Росії Володимир Путін висуває нові умови для припинення війни в Україні, вимагаючи письмових зобов’язань від західних держав щодо нерозширення НАТО на схід, нейтралітету України та скасування частини санкцій проти Москви.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на агентство Reuters, яке отримало цю інформацію із власних джерел.

Серед ключових вимог Кремля — юридично оформлені гарантії, які б унеможливлювали вступ до Альянсу України, Грузії, Молдови та інших колишніх радянських республік. Також Росія наполягає на захисті прав російськомовного населення в Україні та розблокуванні частини заморожених активів.

У Білому домі наразі зростає розчарування: Трамп публічно попередив, що Путін "грається з вогнем", уникаючи прямих переговорів про припинення вогню, попри успіхи російських військ на полі бою. Він також припустив можливість запровадження нових санкцій у разі подальшого затягування з боку Кремля.

У Києві відповіли, що Росія не має права вето на зовнішньополітичний курс України, яка й надалі прагне вступу до НАТО. Європейські столиці підтвердили незмінність політики "відкритих дверей" Альянсу, попри російські вимоги.

Після майже трьох років війни Росія контролює близько 20% території України, включно з Кримом та більшістю Луганської, Донецької, Запорізької і Херсонської областей. Москва також окупувала частини Харківської та Сумської областей. Утім, конфлікт дорого коштує обом сторонам — як у людських жертвах, так і в економічному сенсі.

Путін дедалі менше схильний до компромісів щодо території й, за словами джерел, прагне повного контролю над чотирма східними регіонами. Якщо його вимоги не будуть виконані, Кремль намагатиметься посилити військовий тиск, щоб змусити Київ і Захід погодитися на гірші умови у майбутньому.

Раніше, у 2021 році, Москва вже пропонувала НАТО підписати угоду, яка б забороняла будь-яке подальше розширення. Захід відповів, що такі вимоги є неприйнятними, оскільки суперечать основоположним принципам безпеки в Європі.

Попри заяви про загрозу з боку Альянсу, саме російське вторгнення в Україну у 2022 році стало поштовхом до вступу Фінляндії та Швеції в НАТО — події, які остаточно змінили безпекову архітектуру Європи.

Минулого тижня Путін провів понад двогодинну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Після неї він заявив, що Росія готова працювати над мирним меморандумом спільно з Україною, однак поки готує власну версію документа. За даними джерел, Москва не визначилася з термінами його завершення.