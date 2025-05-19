Телефонна розмова Трампа і Путіна тривала понад дві години: деталі переговорів

Президент США Дональд Трамп 19 травня провів переговори телефоном із президентом Росії Володимиром Путіним. Їхня розмова тривала понад 2 години.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на інформацію від Bloomberg.

Повідомляється, що це була третя публічно оголошена розмова між двома лідерами з моменту повернення Трампа на посаду президента в січні.

Зазначається, що Путін запропонував можливість роботи над перемир'ям з Україною за певних умов. Офіційних заяв Трампа щодо результатів розмови на момент публікації новини не було.

Україна та європейські лідери закликали Трампа запровадити нові санкції проти Росії, якщо Путін відхилить вимогу про повне та безумовне припинення вогню, щоб дозволити мирні переговори у війні, яка триває вже четвертий рік. Зеленський, який у неділю зустрівся з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом у Римі, написав у Telegram, що "тиск на Росію має продовжуватися, доки вона не буде готова зупинити війну".

Розмова Трампа та Путіна відбулася після того, як у п'ятницю, 16 травня, Україна та Росія провели свої перші за три роки прямі переговори в Туреччині, де вони домовилися про обмін полоненими та обмінялися пропозиціями щодо можливого припинення вогню.

Заяви Путіна

Путін за підсумками перемовин заявив, що Росія нібито готова працювати над меморандумом, який включає припинення вогню, пишуть російські ЗМІ. Він назвав розмову з Трампом "дуже змістовною та корисною".

За словами Путіна, до меморандуму Росії та України можуть увійти питання припинення вогню та принципи врегулювання. На його думку, поновлення переговорів у Стамбулі свідчить про те, що сторони "загалом на правильному шляху". Москва і Київ мають «знайти компроміси, які влаштовували б усі сторони», сказав Путін.

Зеленський і Трамп коротко поговорили перед дзвінком Путіну

Президент України Володимир Зеленський мав коротку розмову із Дональдом Трампом перед дзвінком президента США лідерові РФ Володимиру Путіну. Про це Суспільному повідомило ознайомлене джерело.

Як пише Bloomberg, за словами представника Білого дому, раніше в понеділок Трамп зателефонував президенту України Володимиру Зеленському. Також Трамп заявляв, що планує поговорити з Україною та деякими союзниками по НАТО після розмови з Путіним.

Варто додати, що 19 травня віцепрезидент США Джей Ді Венс повідомив, що після дзвінків Трампа Путіну та Зеленському США розглянуть можливість виходу з мирних переговорів щодо завершення війни, яку розпочала Росія проти України.

"Ми розуміємо, що тут виник певний глухий кут. І я думаю, що президент скаже Володимиру Путіну: "Послухайте, ви серйозно? Ви щиро до цього ставитеся?", — розповів Джей Ді Венс.

Нагадаємо, Зеленський передав листа Дональду Трампу з новими пропозиціями стосовно співпраці в оборонно-промисловій і торговельній сферах.