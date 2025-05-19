Зеленський надіслав Трампу листа щодо нової співпраці: що пропонує

Президент Володимир Зеленський передав листа своєму американському колезі Дональду Трампу з новими пропозиціями стосовно співпраці в оборонно-промисловій і торговельній сферах.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Офісу президента після зустрічі Зеленського з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом та держсекретарем Марко Рубіо у Римі.

Вони обговорили перемовини у Стамбулі, тему припинення вогню та подальші кроки для сталого миру , а також торкнулись питання необхідності санкцій проти Росії, двосторонньої торгівлі, оборонної співпраці, ситуації на полі бою та майбутнього обміну полоненими.

Окрему увагу приділили реалізації угоди про економічне партнерство між Україною та США.

Зеленський передав лист для Трампа. У ньому йдеться про нові пропозиції щодо співпраці в оборонно-промисловій і торговельній сферах між Україною та США. Про інші деталі цього листа не повідомляється.

Україна завершила всі процедури для запуску фонду відбудови

Україна та Сполучені Штати Америки 30 квітня підписали угоду про створення Інвестиційного фонду з відбудови України, яка передбачає майбутню співпрацю у видобутку корисних копалин.

8 травня Верховна Рада підтримала ратифікацію угоди між урядами України та США, а 12 травня Зеленський підписав відповідний документ. 13 травня Україна підписала дві додаткові угоди з американською стороною щодо створення спільного фонду із розробки корисних копалин.

Основні положення угоди: