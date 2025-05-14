Україна підписала дві додаткові угоди із США щодо корисних копалин: що вони передбачають

Україна підписала дві додаткові угоди з американською стороною щодо створення спільного фонду із розробки корисних копалин.

Про це повідомляє Delo.ua.

Договори були підписані 13 травня між Агентством з питань підтримки державно-приватного партнерства (ДПП) та американською Міжнародною фінансовою корпорацією розвитку (Development Finance Corporation, DFC).

Як пояснили джерела в Мінекономіки, формально фонд буде створено 23 травня. До цього моменту сторони повинні призначити керівну раду фонду, куди ввійдуть по три представники з кожного боку. За даними високоповажного джерела в уряді, одним з представників від США буде міністр фінансів Скотт Бессент.

Як наповнюється фонд

Реально форд запрацює не раніше ніж через 2 місяці. "Ми хочемо встигнути завершити всі процедури до літньої відпускної кампанії в США", - зазначили в Мінекономіки.

А перший внесок в фонд від американського агентства DFC у розмірі $25 млн очікуються у вересні.

Початкові внески – акції класу B:

DFC та Агентство ДПП отримують по 100 акцій класу B.

Додаткові внески – акції класу A:

Внесок США: DFC вносить "стартовий капітал" і в обмін отримує частки класу A.

Сторони можуть отримати акції класу A: у разі нових фінансових внесків від України або США та у разі нової військової допомоги США.

Що вносять сторони для формування фонду

Внески США

Фінансові внески. Військова допомога.

Внески України

Україна передає 50% бюджетних доходів від нових:

орендних платежів;

ліцензійних зборів;

угод про розподіл продукції.

Права на інвестиційні можливості

1. Повідомлення про пошук інвестора.

У разі необхідності залучення зовнішнього фінансування, власник дозволу, який розробляє проєкт з критичних мінералів чи в сфері нафти і газу, першим інформує фонд про потребу у фінансуванні.

2. Пропозиція фонду.

Якщо фонд виявляє зацікавленість у проєкті, то власник дозволу має провести добросовісні переговори з фондом

3. Пропозиція іншим інвесторам.

Паралельно власник дозволу може пропонувати співпрацю будь-якій третій стороні. Але фінансові або економічні умови для цього проєкту не можуть бути значно вигідніші, ніж пропозиція для фонду.

Рівноправне управління фондом

Рада керуючих фонду:

Контролює та делегує повноваження 4 комітетам (інвестиційний, аудиторський, адміністративний, з пошуку проєктів).

Склад: 3 менеджери від України + 3 менеджери від США.

Призначає претендентів у раду Агентство ДПП (Україна) та DFC (США).

Усі критичні рішення ухвалюються лише одноголосно.

4. Як розподіляються прибутки.

1. Реінвестування у природні ресурси, енергетику, порти, інфраструктуру України.

2. Розподіл партнерам:

Лише якщо не реінвестовано.

Не раніше ніж через 10 років після запуску фонду.

Послідовність:

Утримувальні частки класу A. Утримувальні частки класу B. У разі рівності — розподіл 50/50.

Як підкреслили в Мінекономіки, 95% всіх документів, що регламентують домовленості про копалини, є у цих трьох угодах — основній, яку ратифікувала Верховна Рада, та двох комерційних.

Україна завершила всі процедури для запуску фонду відбудови

13 травня Україна завершила всі необхідні процедури для запуску Американсько-Українського фонду відбудови, повідомила перша віцепрем'єрка, міністерка економіки Юлія Свириденко. Вона передала ноту тимчасовій повіреній у справах США в Україні Джулі Девіс.

"Маємо рівноправну угоду, спрямовану на майбутнє. Угоду, яка поважає національні інтереси України, передбачає спільне з США управління та інвестування", - підкреслила міністерка.

Свириденко наголосила, що в угоді з США немає положень про борг, проте є зобовʼязання інвестувати виключно в Україну.

Підписання угоди та ратифікація

Україна та Сполучені Штати Америки 30 квітня підписали угоду про створення Інвестиційного фонду з відбудови України, яку називають угодою про надра.

8 травня Верховна Рада підтримала ратифікацію угоди між урядами України та США про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови.

12 травня президент Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди.

Основні положення угоди