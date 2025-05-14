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Україна підписала дві додаткові угоди із США щодо корисних копалин: що вони передбачають

Україна США
Україна підписала зі США дві додаткові угоди щодо корисних копалин. / Офіс президента

Україна підписала дві додаткові угоди з американською стороною щодо створення спільного фонду із розробки корисних копалин.

Про це повідомляє Delo.ua.

Договори були підписані 13 травня між Агентством з питань підтримки державно-приватного партнерства (ДПП) та американською Міжнародною фінансовою корпорацією розвитку (Development Finance Corporation, DFC).

 Як пояснили джерела в Мінекономіки, формально фонд буде створено 23 травня. До цього моменту сторони повинні призначити керівну раду фонду, куди ввійдуть по три представники з кожного боку. За даними високоповажного джерела в уряді, одним з представників від США буде міністр фінансів Скотт Бессент.

Як наповнюється фонд

Реально форд запрацює не раніше ніж через 2 місяці. "Ми хочемо встигнути завершити всі процедури до літньої відпускної кампанії в США", - зазначили в Мінекономіки. 

А перший внесок в фонд від американського агентства DFC у розмірі $25 млн очікуються у вересні. 

Початкові внески – акції класу B:

  • DFC та Агентство ДПП отримують по 100 акцій класу B.

Додаткові внески – акції класу A:

  • Внесок США: DFC вносить "стартовий капітал" і в обмін отримує частки класу A.
  • Сторони можуть отримати акції класу A: у разі нових фінансових внесків від України або США та у разі нової військової допомоги США.

Що вносять сторони для формування фонду

Внески США

  1. Фінансові внески.
  2. Військова допомога.

Внески України

Україна передає 50% бюджетних доходів від нових:

  • орендних платежів;
  • ліцензійних зборів;
  • угод про розподіл продукції.

Права на інвестиційні можливості

1. Повідомлення про пошук інвестора.

У разі необхідності залучення зовнішнього фінансування, власник дозволу, який розробляє проєкт з критичних мінералів чи в сфері нафти і газу, першим інформує фонд про потребу у фінансуванні.

2. Пропозиція фонду.

Якщо фонд виявляє зацікавленість у проєкті, то власник дозволу має провести добросовісні переговори з фондом

3. Пропозиція іншим інвесторам.

Паралельно власник дозволу може пропонувати співпрацю будь-якій третій стороні. Але фінансові або економічні умови для цього проєкту не можуть бути значно вигідніші, ніж пропозиція для фонду.

Рівноправне управління фондом

Рада керуючих фонду:

  • Контролює та делегує повноваження 4 комітетам (інвестиційний, аудиторський, адміністративний, з пошуку проєктів).
  • Склад: 3 менеджери від України + 3 менеджери від США.
  • Призначає претендентів у раду Агентство ДПП (Україна) та DFC (США).

Усі критичні рішення ухвалюються лише одноголосно.

4. Як розподіляються прибутки.

1. Реінвестування у природні ресурси, енергетику, порти, інфраструктуру України.

2. Розподіл партнерам:

  • Лише якщо не реінвестовано.
  • Не раніше ніж через 10 років після запуску фонду.

Послідовність:

  1. Утримувальні частки класу A.
  2. Утримувальні частки класу B.
  3. У разі рівності — розподіл 50/50.

Як підкреслили в Мінекономіки, 95% всіх документів, що регламентують домовленості про копалини, є у цих трьох угодах — основній, яку ратифікувала Верховна Рада, та двох комерційних.

Україна завершила всі процедури для запуску фонду відбудови

13 травня Україна завершила всі необхідні процедури для запуску Американсько-Українського фонду відбудови, повідомила перша віцепрем'єрка, міністерка економіки Юлія Свириденко. Вона передала ноту тимчасовій повіреній у справах США в Україні Джулі Девіс.

"Маємо рівноправну угоду, спрямовану на майбутнє. Угоду, яка поважає національні інтереси України, передбачає спільне з США управління та інвестування", - підкреслила міністерка.

Свириденко наголосила, що в угоді з США немає положень про борг, проте є зобовʼязання інвестувати виключно в Україну.

Підписання угоди та ратифікація

Україна та Сполучені Штати Америки 30 квітня підписали угоду про створення Інвестиційного фонду з відбудови України, яку називають угодою про надра.

8 травня Верховна Рада підтримала ратифікацію угоди між урядами України та США про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови.

12 травня президент Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди.

Основні положення угоди

  • Створюється Інвестиційний фонд відбудови, яким на рівних умовах управляють Україна та США. Жодна сторона не матиме в ньому переваги. Усі рішення приймаються спільно. 
  •  Фонд — це інструмент інвестицій в Україну, а не механізм передачі активів. Усі українські природні ресурси залишаються за Україною. 
  • Фонд буде наповнюватися Сполученими Штатами та Україною в пропорції 50 на 50. З боку США це будуть грошові внески або нова військова допомога. 
  • У перші 10 років прибутки фонду не виводяться з України, а реінвестуються в Україну. 
  •  Фонд гарантуватиме комерційні закупівлі продукції на умовах "бери або плати". Тобто на продукцію буде гарантований попит. 
  •  Фонд через американське агентство DFC залучатиме американські та європейські новітні технології, що прискорить відновлення та модернізацію України. 
  • В угоді немає згадок про будь-які боргові зобов’язання України. 
  • Доходи фонду не оподатковуються США та Україною. Критичні копалини, які експортуються до США, не обкладаються митами, що в нинішніх умовах дає можливості для розвитку торгівлі. 
  •  Угода не суперечить іншим міжнародним зобов’язанням України. 
Автор:
Світлана Манько , Галина Панченко