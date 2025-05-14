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Україна підписала дві додаткові угоди із США щодо корисних копалин: що вони передбачають
Україна підписала дві додаткові угоди з американською стороною щодо створення спільного фонду із розробки корисних копалин.
Про це повідомляє Delo.ua.
Договори були підписані 13 травня між Агентством з питань підтримки державно-приватного партнерства (ДПП) та американською Міжнародною фінансовою корпорацією розвитку (Development Finance Corporation, DFC).
Як пояснили джерела в Мінекономіки, формально фонд буде створено 23 травня. До цього моменту сторони повинні призначити керівну раду фонду, куди ввійдуть по три представники з кожного боку. За даними високоповажного джерела в уряді, одним з представників від США буде міністр фінансів Скотт Бессент.
Як наповнюється фонд
Реально форд запрацює не раніше ніж через 2 місяці. "Ми хочемо встигнути завершити всі процедури до літньої відпускної кампанії в США", - зазначили в Мінекономіки.
А перший внесок в фонд від американського агентства DFC у розмірі $25 млн очікуються у вересні.
Початкові внески – акції класу B:
- DFC та Агентство ДПП отримують по 100 акцій класу B.
Додаткові внески – акції класу A:
- Внесок США: DFC вносить "стартовий капітал" і в обмін отримує частки класу A.
- Сторони можуть отримати акції класу A: у разі нових фінансових внесків від України або США та у разі нової військової допомоги США.
Що вносять сторони для формування фонду
Внески США
- Фінансові внески.
- Військова допомога.
Внески України
Україна передає 50% бюджетних доходів від нових:
- орендних платежів;
- ліцензійних зборів;
- угод про розподіл продукції.
Права на інвестиційні можливості
1. Повідомлення про пошук інвестора.
У разі необхідності залучення зовнішнього фінансування, власник дозволу, який розробляє проєкт з критичних мінералів чи в сфері нафти і газу, першим інформує фонд про потребу у фінансуванні.
2. Пропозиція фонду.
Якщо фонд виявляє зацікавленість у проєкті, то власник дозволу має провести добросовісні переговори з фондом
3. Пропозиція іншим інвесторам.
Паралельно власник дозволу може пропонувати співпрацю будь-якій третій стороні. Але фінансові або економічні умови для цього проєкту не можуть бути значно вигідніші, ніж пропозиція для фонду.
Рівноправне управління фондом
Рада керуючих фонду:
- Контролює та делегує повноваження 4 комітетам (інвестиційний, аудиторський, адміністративний, з пошуку проєктів).
- Склад: 3 менеджери від України + 3 менеджери від США.
- Призначає претендентів у раду Агентство ДПП (Україна) та DFC (США).
Усі критичні рішення ухвалюються лише одноголосно.
4. Як розподіляються прибутки.
1. Реінвестування у природні ресурси, енергетику, порти, інфраструктуру України.
2. Розподіл партнерам:
- Лише якщо не реінвестовано.
- Не раніше ніж через 10 років після запуску фонду.
Послідовність:
- Утримувальні частки класу A.
- Утримувальні частки класу B.
- У разі рівності — розподіл 50/50.
Як підкреслили в Мінекономіки, 95% всіх документів, що регламентують домовленості про копалини, є у цих трьох угодах — основній, яку ратифікувала Верховна Рада, та двох комерційних.
Україна завершила всі процедури для запуску фонду відбудови
13 травня Україна завершила всі необхідні процедури для запуску Американсько-Українського фонду відбудови, повідомила перша віцепрем'єрка, міністерка економіки Юлія Свириденко. Вона передала ноту тимчасовій повіреній у справах США в Україні Джулі Девіс.
"Маємо рівноправну угоду, спрямовану на майбутнє. Угоду, яка поважає національні інтереси України, передбачає спільне з США управління та інвестування", - підкреслила міністерка.
Свириденко наголосила, що в угоді з США немає положень про борг, проте є зобовʼязання інвестувати виключно в Україну.
Підписання угоди та ратифікація
Україна та Сполучені Штати Америки 30 квітня підписали угоду про створення Інвестиційного фонду з відбудови України, яку називають угодою про надра.
8 травня Верховна Рада підтримала ратифікацію угоди між урядами України та США про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови.
12 травня президент Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди.
Основні положення угоди
- Створюється Інвестиційний фонд відбудови, яким на рівних умовах управляють Україна та США. Жодна сторона не матиме в ньому переваги. Усі рішення приймаються спільно.
- Фонд — це інструмент інвестицій в Україну, а не механізм передачі активів. Усі українські природні ресурси залишаються за Україною.
- Фонд буде наповнюватися Сполученими Штатами та Україною в пропорції 50 на 50. З боку США це будуть грошові внески або нова військова допомога.
- У перші 10 років прибутки фонду не виводяться з України, а реінвестуються в Україну.
- Фонд гарантуватиме комерційні закупівлі продукції на умовах "бери або плати". Тобто на продукцію буде гарантований попит.
- Фонд через американське агентство DFC залучатиме американські та європейські новітні технології, що прискорить відновлення та модернізацію України.
- В угоді немає згадок про будь-які боргові зобов’язання України.
- Доходи фонду не оподатковуються США та Україною. Критичні копалини, які експортуються до США, не обкладаються митами, що в нинішніх умовах дає можливості для розвитку торгівлі.
- Угода не суперечить іншим міжнародним зобов’язанням України.