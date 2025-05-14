Украина подписала два дополнительных соглашения с США по поводу полезных ископаемых: что они предусматривают

Украина подписала два дополнительных соглашения с американской стороной по созданию совместного фонда по разработке полезных ископаемых.

Об этом сообщает Delo.ua.

Договоры были подписаны 13 мая между Агентством по поддержке государственно-частного партнерства (ГПП) и американской Международной финансовой корпорацией развития (Development Finance Corporation, DFC) (банк развития США).

Как пояснили источники в Минэкономики, формально фонд будет создан 23 мая. До этого момента стороны должны назначить управляющий совет Фонда, куда войдут по три представителя с каждой стороны. По данным достопочтенного источника в правительстве, одним из представителей от США будет министр финансов Скотт Бессент.

Как наполняется фонд

Реально форд заработает не раньше чем через 2 месяца. "Мы хотим успеть завершить все процедуры в летнюю отпускную кампанию в США", — отметили в Минэкономики.

Первый же вклад в фонд от американского агентства DFC в размере $25 млн ожидаются в сентябре.

Первоначальные взносы – акции класса B:

DFC и Агентство ДПП получают по 100 акций класса B.

Дополнительные взносы – акции класса A:

Вклад США: DFC вносит "стартовый капитал" и в обмен получает доли класса A.

Стороны могут получить акции класса A:

при новых финансовых взносах от Украины или США

в случае новой военной помощи США

Вносящие стороны для формирования фонда

Взносы США

Финансовые взносы Военная помощь

Взносы Украины

Украина передает 50% бюджетных доходов от новых:

арендных платежей

лицензионных сборов

соглашений о разделе продукции

Права на инвестиционные возможности

1. Уведомление о поиске инвестора

В случае необходимости привлечения внешнего финансирования, владелец разрешения, разрабатываемого проектом из критических минералов или в сфере нефти и газа, первым информирует фонд о потребности в финансировании.

2. Предложение фонда

Если фонд проявляет заинтересованность в проекте, то владелец разрешения должен провести добросовестные переговоры с фондом

3. Предложение другим инвесторам

Параллельно владелец разрешения может предлагать сотрудничество любой третьей стороне. Но финансовые или экономические условия для этого проекта не могут быть значительно выгоднее предложения фонда

Равноправное управление фондом

Совет управляющих фонда:

Контролирует и делегирует полномочия 4 комитетам (инвестиционный, аудиторский, административный по поиску проектов).

Состав: 3 менеджера от Украины + 3 менеджера от США.

Назначает претендентов в совет Агентство ГЧП (Украина) и DFC (США).

Все критические решения принимаются только единогласно

4. Как распределяются доходы

1. Реинвестирование в природные ресурсы, энергетику, порты, инфраструктуру Украины

2. Распределение партнерам:

Только если не реинвестировано

Не ранее чем через 10 лет после запуска фонда

Последовательность:

Удерживающие частицы класса A Удерживающие частицы класса B При равенстве — распределение 50/50

Как подчеркнули в Минэкономики, 95% всех документов, регламентирующих договоренности о ископаемых, есть в этих трех соглашениях — основной, которую ратифицировала Верховная Рада, и двух коммерческих.

Украина завершила все процедуры для запуска фонда восстановления

13 мая Украина завершила все необходимые процедуры для запуска Американо-Украинского фонда восстановления, сообщила первый вице-премьер, минисьо экономики Юлия Свириденко. Она передала ноту временной поверенной в делах США в Украине Джули Дэвис.

"Имеем равноправное соглашение, направленное на будущее. Соглашение, уважающее национальные интересы Украины, предусматривает совместное с США управление и инвестирование", — подчеркнула министр.

Свириденко отметила, что в соглашении с США нет положений о долге, однако есть обязательство инвестировать исключительно в Украину.

Подписание соглашения и ратификация

Украина и Соединенные Штаты Америки 30 апреля подписали соглашение о создании Инвестиционного фонда по восстановлению Украины, которое называют соглашением о недрах.

8 мая Верховная Рада поддержала ратификацию соглашения между правительствами Украины и США о создании Американско-украинского инвестиционного фонда восстановления

12 мая президент Владимир Зеленский подписал закон о ратификации сделки.

Основные положения сделки