В Киеве возобновляют движение по Южному мосту с левого на правый берег

С 30 октября в Киеве на Южном мосту постепенно возобновляется движение автомобильного транспорта с левого на правый берег столицы. В обратном направлении движение пока остается закрытым.

Как пишет Dilo, об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Соответствующее решение было принято по результатам технического обследования моста и выводов экспертизы Национального института развития инфраструктуры.

Как будет осуществляться движение

По данным КГГА, первоначально проезд будет разрешен одной полосой для транспортных средств весом до 10 тонн, в том числе легковых авто.

При этом в направлении с правого на левый берег движение пока остается закрытым. На этом участке продолжаются технические работы. О возобновлении движения в КГГА пообещали сообщить дополнительно.

Параллельно специалисты профильных коммунальных предприятий совместно с учеными прорабатывают технические решения для ремонта поврежденных конструкций Южного моста, в том числе обеспечивающих работу метрополитена.

Водителей просят учитывать временные ограничения при планировании маршрутов.

Повреждение Южного моста

Ночью 27 октября в Киеве в результате ракетной атаки былаповреждена инфраструктура метрополитена и Южный мост. Поэтому движение поездов ограничили на "зеленой" линии метро, а впоследствии мост временно перекрыли для всего транспорта в обоих направлениях.

Разрушения получили железобетонное пролетное строение моста, автомобильные проезды, конструкции метрополитена и инженерные коммуникации.

Правительство поручило профильному министерству ускорить восстановление Южного моста в Киеве. Для обеспечения транспортного сообщения между берегами Днепра столица увеличивает количество автобусов и запускает дополнительные рейсы городской электрички.