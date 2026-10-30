У Києві відновлюють рух Південним мостом із лівого на правий берег

Із 30 жовтня у Києві на Південному мосту поступово відновлюється рух автомобільного транспорту з лівого на правий берег столиці. У зворотньому напрямку рух поки залишається закритим.

Як пише Dilo, про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Зазначається, що відповідне рішення ухвалили за результатами технічного обстеження мосту й висновків експертизи Національного інституту розвитку інфраструктури.

Як здійснюватиметься рух

За даними КМДА, спочатку проїзд буде дозволено однією смугою для транспортних засобів вагою до 10 тонн, зокрема легкових авто.

При цьому у напрямку з правого на лівий берег рух поки залишається закритим. На цій ділянці тривають технічні роботи. Про відновлення руху в КМДА пообіцяли повідомити додатково.

Паралельно фахівці профільних комунальних підприємств спільно з науковцями опрацьовують технічні рішення для ремонту пошкоджених конструкцій Південного мосту, зокрема тих, що забезпечують роботу метрополітену.

Водіїв просять враховувати тимчасові обмеження під час планування маршрутів.

Пошкодження Південного мосту

Вночі 27 жовтня у Києві внаслідок ракетної атаки було пошкоджено інфраструктуру метрополітену та Південний міст. Через це рух поїздів обмежили на "зеленій" лінії метро, а згодом міст тимчасово перекрили для всього транспорту в обох напрямках.

Руйнувань зазнали залізобетонна прогонова будова мосту, автомобільні проїзди, конструкції метрополітену та інженерні комунікації.

Уряд доручив профільному міністерству прискорити відновлення Південного мосту в Києві. Для забезпечення транспортного сполучення між берегами Дніпра столиця також збільшує кількість автобусів і запускає додаткові рейси міської електрички.