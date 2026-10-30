Нет покупателей: американские компании отказываются покупать дизельное топливо у РФ

Представители администрации президента США Дональда Трампа непублично поощряют американские компании принимать партии российского дизельного горючего, направляющиеся в Соединенные Штаты. В то же время, бизнес опасается юридических последствий и репутационных потерь.

Как пишет Dilo, об этом сообщает The Washington Sun.

Нет покупателей

По данным издания, американские компании не спешат покупать российское горючее из-за возможных нарушений санкционного законодательства. Демократы в Конгрессе утверждают, что соответствующий указ Трампа противоречит действующим ограничениям.

Несмотря на это, Москва и Вашингтон настойчиво пытаются убедить бизнес принять грузы, в частности, предлагая значительные скидки. Однако за несколько недель продавцам так и не удалось найти покупателей в США. По данным собеседников издания, на момент загрузки горючего на танкеры подтвержденных заказчиков не было.

В Министерстве финансов США заявили, что лицензия на приобретение российского дизеля соответствует предварительной практике ведомства, а его действия остаются в пределах действующего законодательства.

Танкеры могут изменить пункт назначения

В то же время сенатор-демократ Ричард Блюменталь призвал владельцев судов сменить курс и не доставлять российское горючее в американские порты. Он предупредил, что компании могут столкнуться с юридическими последствиями в будущем, даже если нынешняя администрация не будет принимать меры.

Блюменталь также требует раскрыть информацию о продавцах, потенциальных покупателях, операторах терминалов и страховщиках, привлеченных к сделке.

По мере приближения русских судов к берегам США создаются предпосылки для противоборства меж частным сектором, администрацией и демократами.

Издание прогнозирует, что это станет ключевым испытанием единоличных полномочий президента, что приведет к значительным последствиям для внешней политики страны.

По оценкам отраслевых аналитиков, танкеры могут в конце концов изменить пункт назначения на Бразилию, закупающую значительные объемы российского дизельного топлива после введения санкций США в 2022 году.

Ранее член юридического комитета Палаты представителей США Джейми Раскин предупредил, что американские нефтяные компании, импортирующие российский дизель, понесут за это ответственность по федеральному закону США.

Также демократы Конгресса США обратились к крупнейшим американским банкам и портам с требованием сохранить все документы, связанные с потенциальным импортом или другими операциями по российскому дизельному топливу.

Соглашение Трампа с Путиным о поставках российского дизеля

9 октября президент США Дональд Трамп объявил, что провел "чрезвычайно успешный разговор" с российским лидером Владимиром Путиным и договорился с ним о поставка нескольких миллионов тонн дизельного топлива из РФ.

На фоне этого Министерство финансов США объявило, что по доверенности Трампа Управление по контролю за иностранными активами немедленно выдает временную общую лицензию для разрешения поставки российского дизельного топлива на глобальный рынок.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал этот шаг США "очевидной слабостью, играющей на Россию", а также подверг критике то, что это произошло на фоне украинско-американских переговоров о мире.

Также сенаторы США от Республиканской и Демократической партий заявили, что решение администрации Дональда Трампа разрешить импорт российского дизельного горючего противоречит американскому законодательству. ведь в 2022 году Конгресс запретил импорт российских энергоносителей. Это нужно было, чтобы не допустить использования США для финансирования войны России против Украины.