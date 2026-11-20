В результате российской воздушной атаки в ночь на 20 ноября получили повреждения объекты ЧАО "АК "Киевводоканал". Среди сотрудников предприятия есть погибшие и раненые, а в части столицы зафиксированы перебои с водоснабжением.

Как пишет Dilo, об этом сообщает пресс-служба "Киевводоканала".

Отмечается, что, кроме прямых повреждений инфраструктуры водоканала, на работу сети повлияли удары по энергетической системе. Поэтому в столице возникли сбои в подаче воды.

"В настоящее время в Печерском районе наблюдается снижение давления в водопроводной сети. В некоторых домах возможно временное прекращение водоснабжения", - говорится в сообщении.

На предприятии подтвердили, что в результате ночных обстрелов погибли и пострадали работники Киевводоканала — сейчас точная информация уточняется.

Аварийные бригады и специалисты предприятия уже работают на местах, чтобы стабилизировать работу системы и быстро восстановить нормативное давление в сети.

Напомним, в результате российской баллистической атаки 20 ноября в Киеве повреждены Подольско-Воскресенский и Дарницкий мосты, повторное попадание произошло в Южный мост. Движение между берегами столицы затруднено.