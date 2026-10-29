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Соглашение с Путиным не спасет: как цены на топливо решают судьбу американского Конгресса

Выборы в США и цены на топливо
Сгенерировано с помощью ИИ Gemini по промпту Dilo.ua / Dilo.ua

3 ноября американцы изберут новый состав Палаты представителей и треть Сената. Республиканцы подходят к голосованию с узкими большинствами в обеих палатах и рекордными ценами на горючее. Дизель стоит почти вдвое дороже, чем год назад, а бензин впервые в истории держится в октябре выше $4 за галлон. Попытка Дональда Трампа сбить цены соглашением с Кремлем только добавила проблем. А штаты, считавшиеся до сих пор традиционно республиканскими, могут поддержать демократов.

Республиканцы в обороне

Республиканская партия защищает минимальное превосходство в Конгрессе на крайне неблагоприятном фоне. Война с Ираном, начатая в конце февраля, обернулась закрытием Ормузского пролива, энергетическим шоком и ускорением инфляции. В сентябре годовая инфляция достигла 3,7% , причем более половины месячного роста цен обеспечил бензин, подорожавший за месяц на 9,1%. В то же время, по опросу Reuters, около 80% американцев возлагают ответственность за это именно на действия президента США Дональда Трампа.

Горючее в этой картине – самый видный символ кризиса. Средняя цена галлона дизельного топлива в США, по данным Управления энергетической информации США, составляет $6,28 против $3,70 год назад, а в сентябре достигла исторического рекорда в $6,53. Бензин стоит около $4,29 за галлон против примерно $3 осенью 2025 года.

Самые тревожные сигналы для республиканцев поступают из штатов, ранее считавшихся своими бастионами. Дизель является основным топливом фермеров и дальнобойщиков, поэтому стремительный рост цены на этот вид топлива сильнее всего сказывается именно на экономике аграрных штатов. Даже лояльный к Трампу Fox News относит Айову к гонке с непредсказуемым результатом, а в Канзасе и Небраске фиксирует , что демократы строят кампанию именно на цене дизеля. Сенатор-республиканец от Канзаса Роджер Маршалл, которого называли безопасным, в эфире Fox признал , что из-за подорожания горючего его рейтинги падают, а поражение в Канзасе может стоить партии контроля над Сенатом. В эти штаты пришлось ехать вице-президенту Джей Ди Венсу и сенатору Джону Кеннеди, который признал, что еще полгода назад не поверил бы в такую потребность.

Почему американец голосует на заправке

Ключевым фактором зависимости электоральных предпочтений американского избирателя от цены на горючее является структурная зависимость от автомобиля. Большинство американцев живут в пригородах и малых городах, где общественного транспорта почти нет, а путь к работе, школе или магазину может занимать десятки километров. Так что более 90% домохозяйств имеют автомобиль, без которого не проживешь, и отказаться от расходов на топливо невозможно. Больнее всего это для домохозяйств с более низкими доходами, в бюджете которых горючее занимает большую долю.

Политологи Лорел Гарбридж, Джон Кросник и Джеффри Вулдридж подсчитали , что с середины 1970-х по середину 2000-х каждые 10 центов подорожания бензина снижали рейтинг президента более чем на 0,5 процентного пункта. Опросы 2026 года показывают то же: в сентябре 61% избирателей назвали цены на горючее серьезной проблемой для своего домохозяйства, год назад таких было 48%.

Этот механизм зависимости хорошо знаком и украинцам. Партия Арсения Яценюка "Народный фронт" фактически победила на парламентских выборах 2014 по партийным спискам с результатом 22,1%. Но правительство Яценюка, выполняя требования МВФ, в 2015 году в разы повысило цену газа для населения. Платежки стали ежемесячным напоминанием о решении властей, и рейтинг партии рухнул до уровня статистической погрешности. В апреле 2016 года Яценюк ушел в отставку, а в выборах 2019 года эта политсила вообще не участвовала. Экономическая логика реформы не имела значения: избиратель видел цифру в платежке. Для обычного американца цены на заправке работают так же, как для украинца платежка за газ.

Уроки Картера и Обамы

В американской истории уже были примеры, когда цены на заправке меняли власть в Белом доме. Так, в 1970-х второй нефтяной кризис после Иранской революции вернул американцам очереди на заправках и объединил дорогое горючее со стагфляцией и кризисом с заложниками в Тегеране. В 1980 году Джимми Картер проиграл Рональду Рейгану с разгромным счетом: 49 голосов избирателей против 489.

В то же время история Барака Обамы показывает, что дорогое горючее само по себе не приговор. У 2012 года была самая высокая средняя цена на бензин за весь его президентский срок, однако Обама переизбрался: экономика восстанавливалась, и цены не создавали ощущения кризиса. Горючее решает выборы тогда, когда становится символом более широкого провала власти. К тому же в эпоху поляризации связь между ценами на бензин и рейтингами президентов ослабла : партийному избирателю гораздо труднее убедить изменить голосование, чем в 1970-х. Однако на этот раз шок оказался достаточно сильным, чтобы пробить и эту защиту: только 26% американцев одобряют экономическую политику Трампа, а борьба идет даже в штатах, которые республиканцы считали гарантированными.

Энергетическая сверхдержава с дорогим топливом

Парадокс состоит в том, что США является крупнейшим в мире производителем нефти и нетто-экспортером энергоресурсов. Американская экономика в целом менее уязвима к нефтяным шокам, чем в 1970-х: доля энергии в расходах потребителей и бизнеса значительно меньше, а доходы нефтегазового сектора частично компенсируют потери потребителей. В то же время зависимость сохраняется. Экономисты прогнозируют не рецессию, а замедление потребления. Американцы потребляют около 9,3 млн баррелей бензина в сутки , так что каждый цент подорожания забирает из их кошельков примерно $1,4 млрд в год.

Нефть и горючее являются глобальными продуктами. Поэтому, когда дизель в Европе или Азии дорожает, американские НПЗ направляют его на экспорт и внутренняя цена подтягивается к мировой. В августе США экспортировали рекордные 1,6 млн баррелей дизеля в сутки. Трамп сначала публично поддержал идею запретить экспорт, которую требуют отдельные республиканцы, но Белый дом от нее отказался: экономисты предупредили, что такой шаг только перенаправит горючее, а не оградит американцев от мировых цен.

А мировой рынок дистиллятов переживает идеальный шторм. После закрытия Ормузского пролива 1 марта движение судов через него упало более чем на 90% и до сих пор остается примерно на 75% ниже нормы. Украинские дроны вывели с рынка, по оценке S&P Global, 0,8-1 млн баррелей российского дизеля в сутки, Москва запретила его экспорт, а китайские НПЗ приостановили экспорт горючего. К этому прибавился сезонный спрос: уборка урожая и начало отопительного сезона. Поэтому дизель подорожал гораздо сильнее, чем нефть и бензин.

Соглашение с Кремлем не даст Трампу желаемого эффекта

Из-за стремительного роста цен на горючее Трамп пошел на шаг, который еще год назад казался невозможным. 9 октября он объявил, что договорился с Владимиром Путиным о поставках российского дизеля на американский и мировой рынки: более 300 тысяч тонн немедленно и еще 500 тысяч тонн в ноябре. Минфин США временно ослабил санкции против российского горючего.

Параллельно Трамп пытается переложить ответственность за высокие цены в США на Украину, увязывая удорожание с ударами по российским НПЗ, и давит на Киев, чтобы их прекратить.

Однако спасти республиканцев соглашение не способно. 300 тыс. тонн — это около 2,25 млн баррелей, то есть примерно полтора дня американского экспорта дизеля. Первый танкер на 40 тыс. тонн покрывает менее двух часов потребления дистиллятов в США. Фьючерсы на дизель после объявления снизились, но уже через две недели розничная цена снова выросла .

А вот политические издержки для республиканцев вполне реальны. Шесть сенаторов-республиканцев и шесть демократов заявили, что соглашение почти не повлияет на цены , а деньги пойдут на войну России, и напомнили, что Конгресс запретил импорт российских энергоносителей еще в 2022 году. Оппоненты получили готовый сюжет о президенте, который договаривается с Кремлем вместо того, чтобы решить проблему, созданную его войной с Ираном.

Цены на горючее бьют так больно еще и потому, что накладываются на другие источники недовольства, и именно это превращает их в символ более широкого провала власти. Следует упомянуть еще тарифные войны. По опросу AP-NORC конца сентября, 64% американцев считают, что Трамп зашел слишком далеко с пошлинами. По оценкам, тарифы обходятся среднему домохозяйству примерно в $1000 в год, и, в отличие от скачка цен на горючее, это постоянный налог. Проблемой также остается война с Ираном: 69% американцев считают, что она не была достойна того, чтобы ее вести. Ситуацию обостряет общее чувство удорожания. Только 17% одобряют действия Трампа по стоимости жизни, а 65% обвиняют в высоких ценах именно его политику. Для сравнения, в октябре 2022 года по Байдену считали 44%.

Поэтому главной проблемой для республиканцев остается блокирование Ормузского пролива, и ни одно соглашение с Москвой его не компенсирует. Прогнозные рынки оценивают вероятность того, что в день выборов бензин будет стоить более $4,10 за галлон, примерно в 85%. Американец будет идти на участок, как только заправив авто по рекордной для осени цене, что с большой вероятностью повлияет на выбор, который он сделает во время голосования.

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