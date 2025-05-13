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Реализация соглашения о ископаемых: Рада поддержала за основу изменения в Бюджетный кодекс
Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект, предусматривающий изменения в Бюджетный кодекс для реализации соглашения о стратегических ископаемых между Украиной и США.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
За соответствующее решение проголосовали 286 народных депутатов.
Законопроект №13256 принят за основу с сокращенным сроком подачи правок ко второму чтению.
Украина будет осуществлять свой финансовый взнос по соглашению за счет 50% доходов, полученных после его вступления в силу.
Источниками этих поступлений станут :
- плата за пользование недрами (рента) по новым лицензиям на добычу полезных ископаемых — в том числе нефти, газа, газового конденсата и других;
- средства от предоставления новых специальных разрешений на пользование недрами;
- доходы от продажи государственной доли продукции, полученной в рамках новых соглашений о разделе продукции.
Эти деньги будут зачисляться в специальный фонд государственного бюджета и по решению главного распорядителя (вероятно, Минэкономики) будут перечисляться в Фонд восстановления, подчеркнул депутат.
Отметим, что ранее сегодня Комитет по бюджету официально поддержал законопроект №13256 и призвал Верховную Раду принять его в первом чтении.
"Если бы такое соглашение действовало с 2019 года, взнос Украины уже достиг бы около 3 млрд грн", — отметила председатель Комитета Роксолана Подласа.
Подписание соглашения и ратификация
Украина и Соединенные Штаты Америки 30 апреля подписали соглашение о создании Инвестиционного фонда по восстановлению Украины, которое предусматривает будущее сотрудничество по добыче полезных ископаемых.
1 мая Кабинет Министров подал в Верховную Раду законопроект о ратификации Соглашения между правительствами Украины и США о создании Американско-Украинского инвестиционного фонда восстановления.
6 мая Комитет по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству рекомендовал Верховной Раде ратифицировать документ. Однако на следующий день переголосовало решение. По словам Железняка, в текст было добавлено, что "на момент голосования депутаты не видели текст двух других соглашений, поэтому не несут за них ответственность". Позже была добавлена еще одна правка: "Это соглашение действует на всей территории Украины в пределах ее международно признанной государственной границы, включая территориальное море Украины".
8 мая Верховная Рада поддержала ратификацию соглашения между правительствами Украины и США о создании Американо-Украинского инвестиционного фонда восстановления, которое называют соглашением о недрах.
12 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о ратификации соглашения между Украиной и США о сотрудничестве в области исследования и использования недр.
Основные положения сделки
- Создается Инвестиционный фонд восстановления, которым на равных условиях управляют Украина и США. Ни одна сторона не будет иметь в нем преимущества. Все решения принимаются вместе.
- Фонд – это инструмент инвестиций в Украину, а не механизм передачи активов. Все украинские природные ресурсы остаются за Украиной.
- Фонд будет наполняться США и Украиной в пропорции 50 на 50. Со стороны США это будут денежные взносы или новая военная помощь.
- В первые 10 лет доходы фонда не выводятся из Украины, а реинвестируются в Украину.
- Фонд будет гарантировать коммерческие закупки продукции на условиях "бери или платы". То есть на продукцию будет гарантирован спрос.
- Фонд через американское агентство DFC привлечет американские и европейские новейшие технологии, что ускорит восстановление и модернизацию Украины.
- В соглашении нет упоминаний о каких-либо долговых обязательствах Украины.
- Доходы фонда не облагаются США и Украиной. Экспортируемые в США критические ископаемые не облагаются пошлинами, что в нынешних условиях дает возможности для развития торговли.
- Соглашение не противоречит другим международным обязательствам Украины.