Реализация соглашения о ископаемых: Рада поддержала за основу изменения в Бюджетный кодекс

Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект, предусматривающий изменения в Бюджетный кодекс для реализации соглашения о стратегических ископаемых между Украиной и США.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

За соответствующее решение проголосовали 286 народных депутатов.

Законопроект №13256 принят за основу с сокращенным сроком подачи правок ко второму чтению.

Украина будет осуществлять свой финансовый взнос по соглашению за счет 50% доходов, полученных после его вступления в силу.

Источниками этих поступлений станут :

плата за пользование недрами (рента) по новым лицензиям на добычу полезных ископаемых — в том числе нефти, газа, газового конденсата и других;

средства от предоставления новых специальных разрешений на пользование недрами;

доходы от продажи государственной доли продукции, полученной в рамках новых соглашений о разделе продукции.

Эти деньги будут зачисляться в специальный фонд государственного бюджета и по решению главного распорядителя (вероятно, Минэкономики) будут перечисляться в Фонд восстановления, подчеркнул депутат.

Отметим, что ранее сегодня Комитет по бюджету официально поддержал законопроект №13256 и призвал Верховную Раду принять его в первом чтении.

"Если бы такое соглашение действовало с 2019 года, взнос Украины уже достиг бы около 3 млрд грн", — отметила председатель Комитета Роксолана Подласа.

Подписание соглашения и ратификация

Украина и Соединенные Штаты Америки 30 апреля подписали соглашение о создании Инвестиционного фонда по восстановлению Украины, которое предусматривает будущее сотрудничество по добыче полезных ископаемых.

1 мая Кабинет Министров подал в Верховную Раду законопроект о ратификации Соглашения между правительствами Украины и США о создании Американско-Украинского инвестиционного фонда восстановления.

6 мая Комитет по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству рекомендовал Верховной Раде ратифицировать документ. Однако на следующий день переголосовало решение. По словам Железняка, в текст было добавлено, что "на момент голосования депутаты не видели текст двух других соглашений, поэтому не несут за них ответственность". Позже была добавлена еще одна правка: "Это соглашение действует на всей территории Украины в пределах ее международно признанной государственной границы, включая территориальное море Украины".

8 мая Верховная Рада поддержала ратификацию соглашения между правительствами Украины и США о создании Американо-Украинского инвестиционного фонда восстановления, которое называют соглашением о недрах.

12 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о ратификации соглашения между Украиной и США о сотрудничестве в области исследования и использования недр.

Основные положения сделки