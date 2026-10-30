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Цена нефти на 30 октября – цена на нефть Brent, WTI, Urals
Цены на нефть продемонстрировали рост в пятницу, 30 октября, после атаки на танкер в Ормузском проливе. Инцидент усилил опасения по поводу возможных перебоев с поставками нефти на фоне войны США и Израиля против Ирана, которая продолжается уже восьмой месяц.
Об этом информирует Dilo со ссылкой на Минфин.
|Тип нефти
|Цена
|Изменение (%)
|Brent
|$116,08
|+1,04%
|WTI
|$103,37
|1,34%
|Urals
|$110,48
|-0.97%
Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 1,20 дол. (или 1,04%) – до 116,08 дол. за баррель. Январский контракт, по которому осуществляется более активная торговля, подорожал на 1,39 дол. – до 112,19 дол. за баррель.
Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) выросли на 1,37 долл., или на 1,34%, – до 103,37 долл. за баррель.
Причины изменения цены
Как сообщает Reuters, дополнительным фактором роста цен на нефть стала атака морского дрона-камикадзе на танкер в Ормузском проливе, о котором сообщило британское Управление морских торговых сделок (UKMTO).
Инцидент усилил опасения по поводу возможных перебоев в поставках нефти и горючего из стран Персидского залива. Неопределенность относительно дипломатического урегулирования конфликта и риска дальнейшей эскалации боевых действий в регионе также поддерживают высокие цены на нефть, отметил руководитель направления энергетических исследований MST Marquee Сол Кавоник.
Напомним, цена дизеля в группе уже превышает розничную: за неделю она выросла до 103,69 грн/л, в то время как на АЗС горючее в среднем стоит 103,18 грн/л. Из-за обмеления Дуная сократились поставки водным путем, и рынок перешел на более дорогую автомобильную логистику. Эксперты, опрошенные Dilo, ожидают, что на этой неделе дизель на заправках подорожает еще на 2–3 грн/л, бензин останется в цене, а автогаз продолжит дорожать.