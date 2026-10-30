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Ціна нафти на 30 жовтня – ціна на нафту Brent, WTI, Urals

нафта
Яка ціна нафти 30 жовтня / Depositphotos

Ціни на нафту продемонстрували зростання у п’ятницю, 30 жовтня, після атаки на танкер в Ормузькій протоці. Інцидент посилив побоювання щодо можливих перебоїв із постачанням нафти на тлі війни США та Ізраїлю проти Ірану, яка триває вже восьмий місяць.

 

Про це інформує Dilo з посиланням на Мінфін.

Тип нафти Ціна Зміна (%)
Brent $116,08 +1,04%
WTI $103,37 1,34%
Urals $110,48 -0.97%

Грудневі ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 1,20 дол. (або 1,04%) - до 116,08 дол. за барель. Січневий контракт, за яким здійснюється активніша торгівля, подорожчав на 1,39 дол. - до 112,19 дол. за барель.

Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) зросли на 1,37 дол., або на 1,34%, - до 103,37 дол. за барель.

Причини зміни ціни

Як повідомляє Reuters, додатковим чинником зростання цін на нафту стала атака морського дрона-камікадзе на танкер в Ормузькій протоці, про яку повідомило британське Управління морських торговельних операцій (UKMTO).

Інцидент посилив побоювання щодо можливих перебоїв у постачанні нафти та пального з країн Перської затоки. Невизначеність щодо дипломатичного врегулювання конфлікту та ризик подальшої ескалації бойових дій у регіоні також підтримують високі ціни на нафту, зазначив керівник напряму енергетичних досліджень MST Marquee Сол Кавонік.

Нагадаємо, ціна дизелю в гурті вже перевищує роздрібну: за тиждень вона зросла до 103,69 грн/л, тоді як на АЗС пальне в середньому коштує 103,18 грн/л. Через обміління Дунаю скоротилися поставки водним шляхом, і ринок перейшов на дорожчу автомобільну логістику. Експерти, яких опитало Dilo, очікують, що цього тижня дизель на заправках подорожчає ще на 2–3 грн/л, бензин залишиться в ціні, а автогаз продовжить дорожчати.

Автор:
Ольга Опенько

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